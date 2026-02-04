Індії пропонують рекордні знижки на російську нафту, це перевіряє її реакцію на угоду з США - Bloomberg

Знижки на російську нафту, що пропонуються індійським нафтопереробним заводам, зросли за останні 10 днів, що ставить питання про те, чи будуть переробники зацікавлені в придбанні партій, попри торгову угоду зі США, яка залежить від зниження закупівель, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами трейдерів, які брали участь у закупівлі, російська нафта марки Urals пропонується більш ніж на 10 доларів за барель дешевше, ніж Brent, включаючи вартість доставки та інші витрати.

За даними аналітичної компанії Argus, яка оцінює знижки приблизно в 11 доларів за барель, до 22 січня ця цифра становила 9,15 доларів. Поточна знижка також щонайменше втричі перевищує рівень, який вказували трейдери до введення США санкцій проти російських виробників "роснефть" та "лукойл" у жовтні минулого року. Розмір знижок може змінюватись в залежності від умов оплати.

У понеділок президент США Дональд Трамп оголосив, що США знизять імпортне мито на індійські товари в обмін на припинення Індією закупівель російської нафти. Прем'єр-міністр Нарендра Моді підтвердив угоду, але не став коментувати конкретні деталі щодо нафти чи інших аспектів, внаслідок чого нафтопереробним заводам довелося призупинити закупівлі та звернутися за роз'ясненнями в Нью-Делі.

США після заяви Трампа скасують для Індії мито у 25% через закупівлі російської нафти - Reuters

Індія, яка традиційно не була великим покупцем російської нафти, звернулася до виробника після вторгнення рф в Україну на початку 2022 року через знижки. Закупівлі скоротилися за останні місяці, але, за даними Kpler, у січні в середньому становили близько 1,2 мільйона барелів на день порівняно з піком у 2 мільйони барелів на день.

"Індія навряд чи повністю відмовиться від російської нафти найближчим часом", ідеться в записці Kpler, опублікованій у вівторок. За прогнозами аналітичної компанії, імпорт залишиться загалом стабільним у діапазоні від 1,1 до 1,3 мільйона барелів на добу протягом першого кварталу та на початку наступного. Компанія Kpler оцінила знижку на нафту марки Urals порівняно з нафтою марки Brent на ICE для Індії у приблизно 9 доларів за барель, що на 4-5 доларів дешевше, ніж венесуельська нафта.

Індія анонсувала диверсифікацію поставок після угоди зі США щодо імпорту російської нафти