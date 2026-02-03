США після заяви Трампа скасують для Індії мито у 25% через закупівлі російської нафти - Reuters

США скасовують штрафне мито у розмірі 25% на весь імпорт з Індії через закупівлі російської нафти, яке було накладено на 25% "взаємну" митну ставку, з посиланням на посадовця Білого дому повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок оголосив про торговельну угоду з Індією, яка знижує мита США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на припинення Індією закупівель російської нафти та зниження торговельних бар'єрів.

Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту та збільшить закупівлі зі США

Трамп оголосив про угоду в соціальних мережах після розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, зазначивши, що Індія тепер купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуелі.

Акції великих індійських компаній, що котируються на американській біржі, зросли після цієї новини. Акції ІТ-консалтингової фірми Infosys закрилися із 4,3% зростання, консалтингової Wipro – на 6,8%, HDFC Bank – на 4,4%, а біржовий фонд iShares MSCI India – на 3%.

Заява Трампа посилила позитивні настрої щодо виробників напівпровідників та штучного інтелекту, піднявши основні індекси у позитивну зону протягом дня.

У повідомленні Трампа було мало деталей, зокрема про дату початку дії нижчих митних ставок, дедлайну для Індії припинити закупівлю російської нафти, скорочення торговельних бар'єрів та про те, які американські товари Індія зобов'язалася купувати.

Доповнення

Минулого серпня Трамп подвоїв мита на імпорт з Індії до 50%, щоб змусити Нью-Делі припинити купувати російську нафту, а на початку цього місяця заявив, що ставка може знову зрости, якщо Індія не обмежить свої закупівлі.

Закупівля венесуельської нафти допоможе замінити частину російської нафти, яку купує Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, пише видання.

Індія значною мірою залежить від імпорту нафти, покриваючи близько 90% своїх потреб, а імпорт дешевшої російської нафти допоміг знизити її імпортні витрати після вторгнення рф в Україну у 2022 році, а західні країни запровадили санкції на її експорт енергоносіїв.

Нещодавно Індія почала уповільнювати свої закупівлі з росії. У січні вони становили близько 1,2 мільйона барелів на день, і, за прогнозами, знизяться приблизно до 1 мільйона барелів на добу в лютому та 800 000 барелів на добу в березні, згідно з повідомленням Reuters.