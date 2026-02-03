$42.810.04
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 18772 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 29045 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 22304 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 32390 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 21355 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 14959 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 12954 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 26477 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 27538 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
США після заяви Трампа скасують для Індії мито у 25% через закупівлі російської нафти - Reuters

Київ

США скасовують 25% штрафне мито на імпорт з Індії. Це сталося після угоди, за якою Індія знижує закупівлі російської нафти.

США після заяви Трампа скасують для Індії мито у 25% через закупівлі російської нафти - Reuters

США скасовують штрафне мито у розмірі 25% на весь імпорт з Індії через закупівлі російської нафти, яке було накладено на 25% "взаємну" митну ставку, з посиланням на посадовця Білого дому повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок оголосив про торговельну угоду з Індією, яка знижує мита США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на припинення Індією закупівель російської нафти та зниження торговельних бар'єрів.

Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту та збільшить закупівлі зі США

Трамп оголосив про угоду в соціальних мережах після розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, зазначивши, що Індія тепер купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуелі.

Акції великих індійських компаній, що котируються на американській біржі, зросли після цієї новини. Акції ІТ-консалтингової фірми Infosys закрилися із 4,3% зростання, консалтингової Wipro – на 6,8%, HDFC Bank – на 4,4%, а біржовий фонд iShares MSCI India – на 3%.

Заява Трампа посилила позитивні настрої щодо виробників напівпровідників та штучного інтелекту, піднявши основні індекси у позитивну зону протягом дня.

У повідомленні Трампа було мало деталей, зокрема про дату початку дії нижчих митних ставок, дедлайну для Індії припинити закупівлю російської нафти, скорочення торговельних бар'єрів та про те, які американські товари Індія зобов'язалася купувати.

Доповнення

Минулого серпня Трамп подвоїв мита на імпорт з Індії до 50%, щоб змусити Нью-Делі припинити купувати російську нафту, а на початку цього місяця заявив, що ставка може знову зрости, якщо Індія не обмежить свої закупівлі.

Закупівля венесуельської нафти допоможе замінити частину російської нафти, яку купує Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, пише видання.

Індія значною мірою залежить від імпорту нафти, покриваючи близько 90% своїх потреб, а імпорт дешевшої російської нафти допоміг знизити її імпортні витрати після вторгнення рф в Україну у 2022 році, а західні країни запровадили санкції на її експорт енергоносіїв.

Нещодавно Індія почала уповільнювати свої закупівлі з росії. У січні вони становили близько 1,2 мільйона барелів на день, і, за прогнозами, знизяться приблизно до 1 мільйона барелів на добу в лютому та 800 000 барелів на добу в березні, згідно з повідомленням Reuters.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки