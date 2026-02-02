Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту та збільшить закупівлі зі США

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що він узгодив торговельну угоду з Індією, а Індія також погодилася припинити закупівлю російської нафти та купувати більше енергоносіїв у США, а можливо, й у Венесуелі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

З дружби та поваги до прем’єр-міністра Моді і, за його проханням, негайно, ми домовилися про торговельну угоду між США та Індією, за якою США встановлять знижене взаємне мито, зменшивши його з 25% до 18%