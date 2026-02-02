Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту та збільшить закупівлі зі США
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про узгодження торговельної угоди з Індією. Індія погодилася припинити закупівлю російської нафти та купувати більше енергоносіїв у США.
Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що він узгодив торговельну угоду з Індією, а Індія також погодилася припинити закупівлю російської нафти та купувати більше енергоносіїв у США, а можливо, й у Венесуелі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
З дружби та поваги до прем’єр-міністра Моді і, за його проханням, негайно, ми домовилися про торговельну угоду між США та Індією, за якою США встановлять знижене взаємне мито, зменшивши його з 25% до 18%
Трамп також додав, що Моді також зобов’язався закупити продукції США на понад 500 мільярдів доларів у сферах енергетики, технологій, сільського господарства та інших галузях.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія зможе імпортувати нафту з Венесуели. Цей крок має замістити частину імпорту російської нафти.