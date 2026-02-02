Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту та збільшить закупівлі зі США

$42.810.04
51.020.22
ukenru
16:56 • 1662 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 10159 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 19719 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 33451 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 58195 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 74170 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 50999 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 50430 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 36321 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 52708 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.1м/с
74%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 25994 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 40147 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 17550 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 14700 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 11454 перегляди
Публікації
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 1188 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 10159 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 40496 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 26154 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 84053 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Закарпатська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 1438 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 2186 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 3626 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 4486 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 7264 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
The New York Times

Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту та збільшить закупівлі зі США

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Дональд Трамп заявив про узгодження торговельної угоди з Індією. Індія погодилася припинити закупівлю російської нафти та купувати більше енергоносіїв у США.

Трамп заявив, що Індія припинить купувати російську нафту та збільшить закупівлі зі США

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що він узгодив торговельну угоду з Індією, а Індія також погодилася припинити закупівлю російської нафти та купувати більше енергоносіїв у США, а можливо, й у Венесуелі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

З дружби та поваги до прем’єр-міністра Моді і, за його проханням, негайно, ми домовилися про торговельну угоду між США та Індією, за якою США встановлять знижене взаємне мито, зменшивши його з 25% до 18%

- написав Трамп у соціальних мережах після телефонної розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Трамп також додав, що Моді також зобов’язався закупити продукції США на понад 500 мільярдів доларів у сферах енергетики, технологій, сільського господарства та інших галузях.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія зможе імпортувати нафту з Венесуели. Цей крок має замістити частину імпорту російської нафти.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Соціальна мережа
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді