Індія купуватиме нафту у Венесуели - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія зможе імпортувати нафту з Венесуели. Цей крок має замістити частину імпорту російської нафти.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія зможе імпортувати нафту з Венесуели. Цей крок, нібито, має допомогти Індії замістити частину імпорту російської нафти. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Деталі
Президент США Дональд Трамп повідомив, що домовленість щодо постачання венесуельської нафти для Індії вже досягнута.
Ми вже завершили цю угоду, концепцію угоди
Як зазначає агентство Reuters, імпорт нафти з Венесуели має стати альтернативою постачанню з росії. Також Трамп заявив, що Китай може укласти "шикарну угоду" зі США щодо купівлі венесуельської нафти.
Донедавна Індія була одним із головних імпортерів нафти з росії. Після російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Індія істотно збільшила обсяги ввезення російської нафти. Так, протягом перших дев'яти місяців 2025 року, індійські компанії імпортували зі знижкою близько 1,7 мільйона барелів російської нафти на добу
Крім того, в 2025 році Індія також стикалася з 50-відсотковими тарифами на експорт до США. Половина цих мит була запроваджена у відповідь на закупівлю російської нафти індійськими компаніями. У зв’язку з цим Нью-Делі вів перемовини з Вашингтоном щодо зниження тарифів в обмін на поступове скорочення імпорту з рф.
Станом на кінець 2025 року обсяги видобутку нафти в Венесуелі становили в середньому близько мільйона барелів на добу
Нагадаємо
Європейський Союз може замінити ціновий ліміт на російську нафту забороною на морські послуги. Це посилить санкції проти москви та спростить їхнє застосування.