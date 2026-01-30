$42.850.08
ЄС розглядає заміну обмеження цін на російську нафту повною забороною на морські послуги - Bloomberg

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Європейський Союз може замінити ціновий ліміт на російську нафту забороною на морські послуги. Це посилить санкції проти москви та спростить їхнє застосування.

ЄС розглядає заміну обмеження цін на російську нафту повною забороною на морські послуги - Bloomberg

Європейський Союз розглядає пропозицію замінити свій ціновий ліміт на російську нафту забороною на морські послуги у рамках останнього пакета санкцій, спрямованого проти москви через її війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Якщо члени ЄС підтримають це рішення, європейським компаніям можуть заборонити надавати послуги, такі як страхування та транспорт, необхідні для перевезення російської нафти, незалежно від ціни на товар, повідомляють джерела, знайомі з обговоренням.

Як зазначає видання повна заборона значно посилила б обмеження, накладені на російську нафту, і спростила б застосування санкцій, зазначають співрозмовники, які побажали залишитися анонімними через обговорення внутрішніх переговорів.

Прес-секретар Європейської комісії, яка відповідає за санкційні дії ЄС, від коментарів утрималася.

Під тиском

Дохід росії від нафти та газу у 2025 році скоротився до найнижчого за п’ять років рівня

Ціновий ліміт на російську нафту наразі встановлено на рівні $44,10 за барель із 1 лютого. Механізм визначення ціни, який переглядають кожні шість місяців, розрахований так, щоб поріг ціни був на 15% нижчим за середню ринкову ціну на нафту Urals.

Членів ЄС поінформували про потенційний зміст останнього пропонованого пакета санкцій, який стане двадцятим з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. ЄС планує схвалити пакет до кінця наступного місяця.

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до річниці російського вторгнення в Україну - ЗМІ31.12.25, 13:37 • 3338 переглядiв

Санкції блоку вимагають підтримки всіх держав-членів для ухвалення, і кілька столиць вже висловилися проти заміни цінового ліміту на заборону послуг, повідомляють джерела.

Більшість уваги ЄС зосереджена на обмеженні нафтових доходів Росії, які вважаються критично важливими для підтримки війни Кремля проти України та стабілізації економіки. Потоки російської нафти впали до найнижчого рівня з початку вторгнення через санкції США та ЄС і низькі ціни. Останніми днями ціни зросли через загрози президента США Дональда Трампа нанести військові удари по Ірану, якщо країна не укладе ядерну угоду.

Очікується, що ЄС запропонує додаткові обмеження для російських банків та нафтових компаній, а також для криптовалютних сервісів і фінансових структур у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції блоку, повідомляють джерела. Санкції також включатимуть більше суден "тіньового флоту".

Блок також розглядає можливість впровадження інструменту проти обходу санкцій уперше, що призведе до заборони експорту верстатів та певного радіообладнання до Киргизстану, за даними джерел.

Пропонований пакет передбачає нові торгові обмеження для більшої кількості компаній, товарів, необхідних Росії для виробництва зброї, та обмеження імпорту кількох російських металів, зазначають співрозмовники.

ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту28.01.26, 13:48 • 27109 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Війна в Україні
Європейська комісія
Киргизстан
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран