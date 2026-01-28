ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Київ • УНН
ГУР України викрило 66 кораблів "тіньового флоту" росії, Ірану та Венесуели, які перевозять підсанкційну нафту. Серед них танкери, пов'язані з компаніями Cymare Shipmanagement Ltd та Cymare Navigation FZC, які забезпечують рф нафтодоларами.
Головне управління розвідки Міноборони України розкрило масштабну мережу "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели - 66 суден залучені до перевезення підсанкційної нафти. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.
Деталі
ГУР в розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions оприлюднило дані суден "тіньового флоту" Росії, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.
Зокрема, воєнна розвідка України розкрила діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ).
Зазначається, що з 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує Росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах - членах Європейського Союзу.
Топменеджер цієї групи - Nikolay Spichenok, громадянин Великої Британії, упродовж тривалого часу працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії РФ - ПАО "Совкомфлот", а також у пов’язаних із нею структурах.
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14.01.26, 11:19 • 173035 переглядiв
"Совкомфлот", який перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції, забезпечує транспортування російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, співпрацюючи з провідними російськими нафтогазовими компаніями та трейдерами.
Наразі танкери "Совкомфлоту", зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів держави-агресора.
Раніше такі судна "тіньового флоту" ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.
Ця тенденція прямо відповідає положенням Морської доктрини РФ, яка передбачає:
- розширення цивільного флоту під прапором рф та використання його для забезпечення “національних інтересів” у Світовому океані;
- посилення мобілізаційної готовності в морській сфері;
- інтеграцію заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до складу збройних сил РФ у воєнний час.
ГУР закликало капітанів та екіпажів суден "тіньового флоту" уникати співпраці тіньовими компаніями-операторами суден.
"Недоброчесні оператори "тіньового флоту" зникають першими, щойно судно потрапляє під увагу правоохоронних органів, залишаючи моряків сам на сам із правовими, фінансовими та гуманітарними наслідками злочину", - наголосили у розвідці.
У ГУР розповіли про виробництво ракет "Іскандер-К": 8 підприємств досі не під санкціями21.01.26, 14:22 • 10119 переглядiв