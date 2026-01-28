$42.960.17
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту

Київ • УНН

 • 162 перегляди

ГУР України викрило 66 кораблів "тіньового флоту" росії, Ірану та Венесуели, які перевозять підсанкційну нафту. Серед них танкери, пов'язані з компаніями Cymare Shipmanagement Ltd та Cymare Navigation FZC, які забезпечують рф нафтодоларами.

ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту

Головне управління розвідки Міноборони України розкрило масштабну мережу "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели - 66 суден залучені до перевезення підсанкційної нафти. Про це повідомляє ГУР, пише УНН.

Деталі

ГУР в розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions оприлюднило дані суден "тіньового флоту" Росії, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.

Зокрема, воєнна розвідка України розкрила діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ).

Зазначається, що з 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує Росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах - членах Європейського Союзу.

Топменеджер цієї групи - Nikolay Spichenok, громадянин Великої Британії, упродовж тривалого часу працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії РФ - ПАО "Совкомфлот", а також у пов’язаних із нею структурах.

ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14.01.26, 11:19 • 173035 переглядiв

"Совкомфлот", який перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції, забезпечує транспортування російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, співпрацюючи з провідними російськими нафтогазовими компаніями та трейдерами.

Наразі танкери "Совкомфлоту", зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів держави-агресора.

Раніше такі судна "тіньового флоту" ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.

Ця тенденція прямо відповідає положенням Морської доктрини РФ, яка передбачає:

  • розширення цивільного флоту під прапором рф та використання його для забезпечення “національних інтересів” у Світовому океані;
    • посилення мобілізаційної готовності в морській сфері;
      • інтеграцію заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до складу збройних сил РФ у воєнний час.

        ГУР закликало капітанів та екіпажів суден "тіньового флоту" уникати співпраці тіньовими компаніями-операторами суден.

        "Недоброчесні оператори "тіньового флоту" зникають першими, щойно судно потрапляє під увагу правоохоронних органів, залишаючи моряків сам на сам із правовими, фінансовими та гуманітарними наслідками злочину", - наголосили у розвідці.

        У ГУР розповіли про виробництво ракет "Іскандер-К": 8 підприємств досі не під санкціями21.01.26, 14:22 • 10119 переглядiв

        Ольга Розгон

