$42.960.17
51.230.17
ukenru
11:48 • 162 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 7720 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 13752 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 14616 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 16694 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 22419 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 40855 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 55448 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 41933 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 68873 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
92%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем28 января, 04:47 • 17544 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб28 января, 04:58 • 23055 просмотра
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28 января, 05:44 • 14686 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти06:22 • 12695 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 25537 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 2440 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 26056 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 68835 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 49732 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 67254 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Виталий Кличко
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Днепропетровская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 25996 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 25238 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 32576 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 35789 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 41892 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Золото

ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть

Киев • УНН

 • 162 просмотра

ГУР Украины разоблачило 66 кораблей "теневого флота" россии, Ирана и Венесуэлы, которые перевозят подсанкционную нефть. Среди них танкеры, связанные с компаниями Cymare Shipmanagement Ltd и Cymare Navigation FZC, которые обеспечивают рф нефтедолларами.

ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть

Главное управление разведки Минобороны Украины раскрыло масштабную сеть "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы — 66 судов задействованы в перевозке подсанкционной нефти. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Детали

ГУР в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions обнародовало данные судов "теневого флота" россии, Ирана и Венесуэлы, а также судов, задействованных в хищении украинского зерна и нарушении государственной границы Украины.

В частности, военная разведка Украины раскрыла деятельность танкеров из сети группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ).

Отмечается, что с 2023 года и до сих пор танкерный флот группы компаний Cymare Shipmanagement Ltd (Кипр) и Cymare Navigation FZC (ОАЭ) беспрепятственно обеспечивает Россию нефтедолларами для продолжения войны против Украины, прикрываясь регистрацией компаний в государствах — членах Европейского Союза.

Топ-менеджер этой группы — Nikolay Spichenok, гражданин Великобритании, на протяжении длительного времени работал и продолжает работать на руководящих должностях в крупнейшей государственной судоходной компании РФ — ПАО "Совкомфлот", а также в связанных с ней структурах.

ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14.01.26, 11:19 • 173035 просмотров

"Совкомфлот", находящийся под санкциями большинства стран санкционной коалиции, обеспечивает транспортировку российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, сотрудничая с ведущими российскими нефтегазовыми компаниями и трейдерами.

Сейчас танкеры "Совкомфлота", в частности задействованные в перевозке нефти и нефтепродуктов из/в Венесуэлу, массово меняют флаги на российские, фактически подтверждая свою вовлеченность в обслуживание военных и экономических интересов государства-агрессора.

Ранее такие суда "теневого флота" ходили под флагами третьих стран с целью избежания санкций западных государств.

Эта тенденция прямо соответствует положениям Морской доктрины РФ, которая предусматривает:

  • расширение гражданского флота под флагом РФ и использование его для обеспечения “национальных интересов” в Мировом океане;
    • усиление мобилизационной готовности в морской сфере;
      • интеграцию заранее подготовленных гражданских судов и экипажей в состав вооруженных сил РФ в военное время.

        ГУР призвало капитанов и экипажи судов "теневого флота" избегать сотрудничества с теневыми компаниями-операторами судов.

        "Недобросовестные операторы "теневого флота" исчезают первыми, как только судно попадает под внимание правоохранительных органов, оставляя моряков один на один с правовыми, финансовыми и гуманитарными последствиями преступления", - подчеркнули в разведке.

        В ГУР рассказали о производстве ракет "Искандер-К": 8 предприятий до сих пор не под санкциями21.01.26, 14:22 • 10119 просмотров

        Ольга Розгон

        Новости Мира
        Санкции
        Энергетика
        Мобилизация
        Война в Украине
        Государственная граница Украины
        Главное управление разведки Украины
        Венесуэла
        Великобритания
        Объединенные Арабские Эмираты
        Украина
        Иран
        Кипр