В ГУР рассказали о производстве ракет "Искандер-К": 8 предприятий до сих пор не под санкциями

Фото: ГУР МО Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародует конструкцию и предприятия производственной кооперации крылатых ракет "Искандер-К". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

Детали

Соответствующая информация обнародована в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions".

Главным предприятием в производственном цикле является Опытное конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей". Также была обнародована информация о 39 российских и одном белорусском предприятии, производящих боевую часть, турбореактивный двигатель и его компоненты, спутниковую и инерциальную навигационные системы, другие электронные блоки и компонентную базу крылатых "искандеров".

Как отметили в ГУР, 8 из 41 предприятия, обнародованных в этой публикации, до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, в частности:

Тамбовский завод “электроприбор” - производитель инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4;

АО “высокие технологии” - производитель газогенераторов ГТТ-37.000 для турбореактивных двигателей ТРДД-50Б;

Волжский электромеханический завод - поставщик комплектующих для станций постановки активных помех 9Б914.

Напомним

ГУР сообщило о первом применении российскими войсками нового ударного БПЛА "герань-5" в начале 2026 года. Этот дрон имеет длину 6 метров, размах крыльев 5,5 метра и боевую часть 90 кг.