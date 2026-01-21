$43.180.08
Эксклюзив
12:43 • 260 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 10513 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 9978 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 13431 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 33224 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 53951 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 46696 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 75916 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40661 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 63952 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
В ГУР рассказали о производстве ракет "Искандер-К": 8 предприятий до сих пор не под санкциями

Киев • УНН

 • 968 просмотра

ГУР обнародовало информацию о производстве крылатых ракет "Искандер-К", включая 39 российских и одно белорусское предприятие. Из 41 предприятия 8 до сих пор не находятся под санкциями.

В ГУР рассказали о производстве ракет "Искандер-К": 8 предприятий до сих пор не под санкциями
Фото: ГУР МО Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародует конструкцию и предприятия производственной кооперации крылатых ракет "Искандер-К". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

Детали

Соответствующая информация обнародована в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions".

Главным предприятием в производственном цикле является Опытное конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей". Также была обнародована информация о 39 российских и одном белорусском предприятии, производящих боевую часть, турбореактивный двигатель и его компоненты, спутниковую и инерциальную навигационные системы, другие электронные блоки и компонентную базу крылатых "искандеров".

Как отметили в ГУР, 8 из 41 предприятия, обнародованных в этой публикации, до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, в частности:

  • Тамбовский завод “электроприбор” - производитель инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4;
    • АО “высокие технологии” - производитель газогенераторов ГТТ-37.000 для турбореактивных двигателей ТРДД-50Б;
      • Волжский электромеханический завод - поставщик комплектующих для станций постановки активных помех 9Б914.

        Напомним

        ГУР сообщило о первом применении российскими войсками нового ударного БПЛА "герань-5" в начале 2026 года. Этот дрон имеет длину 6 метров, размах крыльев 5,5 метра и боевую часть 90 кг.

        Евгений Устименко

