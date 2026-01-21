В ГУР рассказали о производстве ракет "Искандер-К": 8 предприятий до сих пор не под санкциями
Киев • УНН
ГУР обнародовало информацию о производстве крылатых ракет "Искандер-К", включая 39 российских и одно белорусское предприятие. Из 41 предприятия 8 до сих пор не находятся под санкциями.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародует конструкцию и предприятия производственной кооперации крылатых ракет "Искандер-К". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.
Детали
Соответствующая информация обнародована в рубрике "Средства поражения" раздела "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions".
Главным предприятием в производственном цикле является Опытное конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей". Также была обнародована информация о 39 российских и одном белорусском предприятии, производящих боевую часть, турбореактивный двигатель и его компоненты, спутниковую и инерциальную навигационные системы, другие электронные блоки и компонентную базу крылатых "искандеров".
Как отметили в ГУР, 8 из 41 предприятия, обнародованных в этой публикации, до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, в частности:
- Тамбовский завод “электроприбор” - производитель инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4;
- АО “высокие технологии” - производитель газогенераторов ГТТ-37.000 для турбореактивных двигателей ТРДД-50Б;
- Волжский электромеханический завод - поставщик комплектующих для станций постановки активных помех 9Б914.
Напомним
ГУР сообщило о первом применении российскими войсками нового ударного БПЛА "герань-5" в начале 2026 года. Этот дрон имеет длину 6 метров, размах крыльев 5,5 метра и боевую часть 90 кг.