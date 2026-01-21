У ГУР розповіли про виробництво ракет "Іскандер-К": 8 підприємств досі не під санкціями

Фото: ГУР МО України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює конструкцію та підприємства виробничої кооперації крилатих ракет "Іскандер-К". Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР Міноборони України.

Деталі

Відповідна інформація оприлюднена в рубриці "Засоби ураження" розділу "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions".

Головним підприємством у виробничому циклі є Дослідне конструкторське бюро "Новатор" концерну "Алмаз-Антей". Також було оприлюднено інформацію про 39 російських та одне білоруське підприємство, що виготовляють бойову частину, турбореактивний двигун та його компоненти, супутникову та інерціальну навігаційні системи, інші електронні блоки та компонентну базу крилатих "іскандерів".

Як зазначили у ГУР, 8 із 41 підприємства, оприлюднених у цій публікації, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, зокрема:

Тамбовський завод “елєктропрібор” - виробник інерціальної навігаційної системи ГИБ-123-4;

АТ “високіє тєхнології”- виробник газогенераторів ГТТ-37.000 для турбореактивних двигунів ТРДД-50Б;

Волзький електромеханічний завод - постачальник комплектуючих для станцій постановки активних завад 9Б914.

Нагадаємо

ГУР повідомило про перше застосування російськими військами нового ударного БПЛА "ґєрань-5" на початку 2026 року. Цей дрон має довжину 6 метрів, розмах крил 5,5 метра та бойову частину 90 кг.