ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные о полусотне иностранных станков, работающих на российский ВПК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Соответствующая информация обнародована в разделе "Инструменты войны" портала War&Sanctions: речь идет о 50 единицах иностранного технологического оборудования, используемого российскими предприятиями кооперации по производству вооружения и военной техники.

По данным ГУР, среди оборудования обнаружены:

установки гидроабразивной резки чешского производителя PTV, применяемые предприятиями, задействованными в создании корабельных и береговых радиолокационных станций, оборудование для ракетных войск стратегического назначения и систем безопасности военных объектов рф;

фрезерный станок JVM-360LS CNC американской компании JET Tools, используемый производителем компонентов для крылатых ракет Х-101;

китайский термопластавтомат TAYU TY-200S, эксплуатируемый российским производителем систем наведения, прицелов и комплексов всесуточной разведки.

Как сообщает украинская разведка, российские предприятия ВПК активно используют лизинговые схемы получения иностранного оборудования вместо прямой покупки. Кое-где это позволяет скрывать конечного пользователя и служит инструментом обхода санкционных ограничений.

Для избежания использования своих технологий в обеспечении войны и дестабилизационных действий, мировым производителям оборудования следует ввести практику его постоянного отслеживания и контроля местонахождения - говорится в сообщении ГУР.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные OSINT-хакатона об иностранном оборудовании в производстве российского оружия, что уже используется для санкционных инициатив. На российских предприятиях, производящих ракеты и авиабомбы, обнаружено оборудование из Японии, Китая и Тайваня.