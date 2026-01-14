$43.180.08
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 3300 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 28761 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 32684 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 29922 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 32543 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 48706 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
13 січня, 08:22 • 28180 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 31397 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 36249 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Йдеться про півсотні іноземних верстатів, що працюють на російський ВПК. Серед них обладнання чеського, американського та китайського виробництва, яке використовується для виготовлення озброєння.

ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про півсотні іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

Відповідна інформація оприлюднена в розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions: йдеться про 50 одиниць іноземного технологічного обладнання, що використовується російськими підприємствами кооперації з виробництва озброєння та військової техніки.

За даними ГУР, серед обладнання виявлені:

  • установки гідроабразивного різання чеського виробника PTV, які застосовують підприємства, залучені у створенні корабельних і берегових радіолокаційних станцій, обладнання для ракетних військ стратегічного призначення та систем безпеки військових об’єктів рф;
    • фрезерний верстат JVM-360LS CNC американської компанії JET Tools, який використовується виробникомкомпонентів для крилатих ракет Х-101;
      • китайський термопластавтомат TAYU TY-200S, який експлуатується російським виробником систем наведення, прицілів та комплексів вседобової розвідки.

        Як повідомляє українська розвідка, російські підприємства ВПК активно використовують лізингові схеми отримання іноземного обладнання замість прямої купівлі. Подекуди це дозволяє приховувати кінцевого користувача та слугує інструментом обходу санкційних обмежень.

        Для уникнення використання своїх технологій у забезпеченні війни та дестабілізаційних дій, світовим виробникам обладнання слід запровадити практику його постійного відстеження та контролю місцеперебування

        - йдеться в повідомленні ГУР.

        Нагадаємо

        Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані OSINT-хакатону про іноземне обладнання у виробництві російської зброї, що вже використовується для санкційних ініціатив. На російських підприємствах, що виробляють ракети та авіабомби, виявлено обладнання з Японії, Китаю та Тайваню.

        Євген Устименко

