ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про півсотні іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.

Відповідна інформація оприлюднена в розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions: йдеться про 50 одиниць іноземного технологічного обладнання, що використовується російськими підприємствами кооперації з виробництва озброєння та військової техніки.

За даними ГУР, серед обладнання виявлені:

Як повідомляє українська розвідка, російські підприємства ВПК активно використовують лізингові схеми отримання іноземного обладнання замість прямої купівлі. Подекуди це дозволяє приховувати кінцевого користувача та слугує інструментом обходу санкційних обмежень.

Для уникнення використання своїх технологій у забезпеченні війни та дестабілізаційних дій, світовим виробникам обладнання слід запровадити практику його постійного відстеження та контролю місцеперебування