ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК
Київ • УНН
Йдеться про півсотні іноземних верстатів, що працюють на російський ВПК. Серед них обладнання чеського, американського та китайського виробництва, яке використовується для виготовлення озброєння.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про півсотні іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.
Деталі
Відповідна інформація оприлюднена в розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions: йдеться про 50 одиниць іноземного технологічного обладнання, що використовується російськими підприємствами кооперації з виробництва озброєння та військової техніки.
За даними ГУР, серед обладнання виявлені:
- установки гідроабразивного різання чеського виробника PTV, які застосовують підприємства,
залучені у створенні корабельних і берегових радіолокаційних станцій,
обладнання для ракетних військ стратегічного призначення та систем безпеки військових об’єктів рф;
- фрезерний верстат JVM-360LS CNC американської компанії JET Tools, який використовується виробникомкомпонентів для крилатих ракет Х-101;
- китайський термопластавтомат TAYU TY-200S, який експлуатується російським виробником систем наведення, прицілів та комплексів вседобової розвідки.
Як повідомляє українська розвідка, російські підприємства ВПК активно використовують лізингові схеми отримання іноземного обладнання замість прямої купівлі. Подекуди це дозволяє приховувати кінцевого користувача та слугує інструментом обходу санкційних обмежень.
Для уникнення використання своїх технологій у забезпеченні війни та дестабілізаційних дій, світовим виробникам обладнання слід запровадити практику його постійного відстеження та контролю місцеперебування
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані OSINT-хакатону про іноземне обладнання у виробництві російської зброї, що вже використовується для санкційних ініціатив. На російських підприємствах, що виробляють ракети та авіабомби, виявлено обладнання з Японії, Китаю та Тайваню.