ГУР оприлюднив нові дані про іноземне обладнання, яке рф застосовує у виробництві зброї

Українська розвідка оприлюднила нові дані про іноземне обладнання в російському виробництві зброї, зібрані учасниками OSINT-хакатону. Ця інформація вже використовується для формування санкційних ініціатив та обмеження виробничих потужностей військово-промислового комплексу рф. Про це повідомила пресслужба ГУР, пише УНН.

Деталі

Зокрема, команди та самостійні українські та іноземні розслідувачі до річниці створення порталу War&Sanctions зібрали такі дані:

ідентифікували обробні центри Okuma (Японія) та Hision (Китай) на лінії виробництва універсальних модулів планування та корекції для авіабомб російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння";

виявили, що російський Центральний науково-дослідний інститут "Буревестник" виготовляє стабілізатори для мінометних пострілів на вертикальному обробному центрі Performa тайванського виробника AKIRA SEIKI;

встановили компанії з рф, які вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну поставили "Воткинскому заводу" (виробляє ракети "Іскандер" та "Орешник"), китайські верстати KEDE та WMT, тайванські фрезерні обробні центри ECOM VL-12i.

У ГУР зазначили, що портал War&Sanctions за півтора року роботи став глобальним інструментом документування й тиску на Росію. Сервісом вже скористалися понад мільйон відвідувачів зі всього світу — від урядових структур і фінансових установ до великих корпорацій і неурядового сектору. Матеріали порталу регулярно цитуються міжнародними медіа.

