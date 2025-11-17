ГУР оприлюднив нові дані про іноземне обладнання, яке рф застосовує у виробництві зброї
Київ • УНН
Українська розвідка оприлюднила дані OSINT-хакатону про іноземне обладнання у виробництві зброї рф, що вже використовується для санкційних ініціатив. Виявлено обладнання з Японії, Китаю та Тайваню на російських підприємствах, що виробляють ракети та авіабомби.
Українська розвідка оприлюднила нові дані про іноземне обладнання в російському виробництві зброї, зібрані учасниками OSINT-хакатону. Ця інформація вже використовується для формування санкційних ініціатив та обмеження виробничих потужностей військово-промислового комплексу рф. Про це повідомила пресслужба ГУР, пише УНН.
Деталі
Зокрема, команди та самостійні українські та іноземні розслідувачі до річниці створення порталу War&Sanctions зібрали такі дані:
- ідентифікували обробні центри Okuma (Японія) та Hision (Китай) на лінії виробництва універсальних модулів планування та корекції для авіабомб російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння";
- виявили, що російський Центральний науково-дослідний інститут "Буревестник" виготовляє стабілізатори для мінометних пострілів на вертикальному обробному центрі Performa тайванського виробника AKIRA SEIKI;
- встановили компанії з рф, які вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну поставили "Воткинскому заводу" (виробляє ракети "Іскандер" та "Орешник"), китайські верстати KEDE та WMT, тайванські фрезерні обробні центри ECOM VL-12i.
У ГУР зазначили, що портал War&Sanctions за півтора року роботи став глобальним інструментом документування й тиску на Росію. Сервісом вже скористалися понад мільйон відвідувачів зі всього світу — від урядових структур і фінансових установ до великих корпорацій і неурядового сектору. Матеріали порталу регулярно цитуються міжнародними медіа.
ГУР: москва планує "імпортувати" 12 тисяч "збирачів шахедів" з КНДР14.11.25, 10:46 • 3729 переглядiв