ЕС рассматривает замену ограничения цен на российскую нефть полным запретом на морские услуги - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает предложение заменить свой ценовой лимит на российскую нефть запретом на морские услуги в рамках последнего пакета санкций, направленного против Москвы из-за ее войны против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Если члены ЕС поддержат это решение, европейским компаниям могут запретить предоставлять услуги, такие как страхование и транспорт, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на товар, сообщают источники, знакомые с обсуждением.

Как отмечает издание, полный запрет значительно усилил бы ограничения, наложенные на российскую нефть, и упростил бы применение санкций, отмечают собеседники, пожелавшие остаться анонимными из-за обсуждения внутренних переговоров.

Пресс-секретарь Европейской комиссии, отвечающая за санкционные действия ЕС, от комментариев воздержалась.

Ценовой лимит на российскую нефть сейчас установлен на уровне $44,10 за баррель с 1 февраля. Механизм определения цены, который пересматривают каждые шесть месяцев, рассчитан так, чтобы порог цены был на 15% ниже средней рыночной цены на нефть Urals.

Членов ЕС проинформировали о потенциальном содержании последнего предлагаемого пакета санкций, который станет двадцатым с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. ЕС планирует одобрить пакет до конца следующего месяца.

Санкции блока требуют поддержки всех государств-членов для принятия, и несколько столиц уже высказались против замены ценового лимита на запрет услуг, сообщают источники.

Большая часть внимания ЕС сосредоточена на ограничении нефтяных доходов России, которые считаются критически важными для поддержания войны Кремля против Украины и стабилизации экономики. Потоки российской нефти упали до самого низкого уровня с начала вторжения из-за санкций США и ЕС и низких цен. В последние дни цены выросли из-за угроз президента США Дональда Трампа нанести военные удары по Ирану, если страна не заключит ядерную сделку.

Ожидается, что ЕС предложит дополнительные ограничения для российских банков и нефтяных компаний, а также для криптовалютных сервисов и финансовых структур в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции блока, сообщают источники. Санкции также будут включать больше судов "теневого флота".

Блок также рассматривает возможность внедрения инструмента против обхода санкций впервые, что приведет к запрету экспорта станков и определенного радиооборудования в Кыргызстан, по данным источников.

Предлагаемый пакет предусматривает новые торговые ограничения для большего количества компаний, товаров, необходимых России для производства оружия, и ограничения импорта нескольких российских металлов, отмечают собеседники.

