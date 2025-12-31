$42.390.17
ЕС готовит 20-й пакет санкций против россии к годовщине российского вторжения в Украину - СМИ

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Европейский Союз планирует ввести 20-й пакет санкций против россии в четвертую годовщину вторжения в Украину. Меры будут включать ограничения на поездки, замораживание активов, а также санкции в энергетическом и банковском секторах.

ЕС готовит 20-й пакет санкций против россии к годовщине российского вторжения в Украину - СМИ

ЕС планирует ввести свой 20-й пакет санкций против россии на четвертую годовщину российского вторжения в Украину, сообщает WELT, пишет УНН.

Государства-члены ЕС планируют принять 20-й пакет санкций против россии на четвертую годовщину российского вторжения в Украину. Это должно еще больше наказать москву за ее агрессивную войну против Украины и еще больше ослабить российскую экономику

- по информации, полученной WELT.

Запланированные меры, как сообщается, включают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС для дополнительных лиц и организаций, "с особым акцентом на тех, кто отвечает за похищение и идеологическую индоктринацию детей".

По словам дипломатов, также планируются дальнейшие санкции в энергетическом и банковском секторах. Также планируется закрыть лазейки, которые позволяют обходить действующие санкции ЕС. Брюссель "рассматривает возможность запрета импорта российского урана, тем самым накладывая санкции на федеральное агентство по атомной энергии россии (росатом)", пишет издание.

"Многочисленные государства-члены ЕС давно требуют этого. Однако, существует сопротивление со стороны таких стран, как Франция и Бельгия", отмечает издание. Согласно дипломатическим источникам, эти страны также могли бы покупать уран, необходимый для работы их атомных электростанций в Южной Африке, Австралии или Канаде, хотя и по более высоким ценам.

ЕС готовит 20-й пакет санкций против россии, ожидается в начале 2026 года - выводы19.12.25, 08:56 • 3596 просмотров

Дополнение

Последний пакет санкций ЕС был принят 23 октября. Ключевые меры включали полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года и санкции против компаний третьих стран, включая китайские нефтеперерабатывающие заводы и трейдеров, которые покупают российскую нефть. Незадолго до Рождества ЕС также ввел санкции еще против 41 судна, принадлежащего к так называемому "теневому флоту" россии. Эти суда участвуют в обходе европейских санкций, в частности в энергетическом секторе.

ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно18.12.25, 13:15 • 24046 просмотров

Несмотря на действующие санкции, пишет издание, "страны ЕС импортировали из россии товаров на сумму 33,5 миллиарда евро в 2024 году". "За первые шесть месяцев этого года эта цифра составила около 15 миллиардов евро", указывает издание.

Юлия Шрамко

