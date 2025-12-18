$42.340.15
11:31 • 4 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 784 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 3956 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 13729 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 22207 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 34229 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 50433 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 48938 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 80628 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 42122 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО18 декабря, 02:05 • 30108 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 31038 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 33937 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 30098 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 26404 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 42847 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 41143 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 37508 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 80642 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 59799 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Германия
Польша
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 19648 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 19426 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 26582 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 32250 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 66717 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Дія (сервис)
SpaceX Starship

ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Европейский Союз ввел санкции против 41 судна российского "теневого флота". Это решение принято в рамках санкционного режима за агрессивную войну рф против Украины.

ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно

ЕС ввел санкции против 41 судна российского "теневого флота" в рамках санкционного режима за агрессивную войну рф против Украины, сообщили в Совете ЕС 18 декабря, пишет УНН.

Совет (ЕС) сегодня ввел ограничительные меры еще в отношении 41 судна, входящих в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров и способствующих энергетическим доходам россии

- говорится в сообщении.

Таким образом, "это 41 судно добавлены в список тех, на которые распространяется запрет на доступ к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом". "Эта мера направлена на танкеры, не являющиеся ЕС, но являющиеся частью теневого флота путина, обходя механизм потолка цены на нефть или поддерживая энергетический сектор россии, или на суда, которые отвечают за транспортировку военной техники для россии или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна и культурных ценностей из Украины", - сказано в сообщении.

Как указано, сегодняшнее решение, которое доводит общее количество подпадающих под санкции судов почти до 600, тесно связано с недавними решениями Совета ЕС о внесении в список 9 субъектов, способствующих развитию "теневого флота", и одобрении декларации ЕС и его государств-членов о полном использовании положений международного морского права относительно угроз со стороны "теневого флота" и защиты критической подводной инфраструктуры.

"ЕС остается готовым усилить давление на россию и ее цепочку создания стоимости в рамках "теневого флота", в частности путем введения дальнейших санкций", - подчеркнули в Совете ЕС.

ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»15.12.25, 13:20 • 24237 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Совет Европейского Союза
Европейский Союз
Украина