ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно

ЕС ввел санкции против 41 судна российского "теневого флота" в рамках санкционного режима за агрессивную войну рф против Украины, сообщили в Совете ЕС 18 декабря, пишет УНН.

Совет (ЕС) сегодня ввел ограничительные меры еще в отношении 41 судна, входящих в состав российского "теневого флота" нефтяных танкеров и способствующих энергетическим доходам россии - говорится в сообщении.

Таким образом, "это 41 судно добавлены в список тех, на которые распространяется запрет на доступ к портам и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом". "Эта мера направлена на танкеры, не являющиеся ЕС, но являющиеся частью теневого флота путина, обходя механизм потолка цены на нефть или поддерживая энергетический сектор россии, или на суда, которые отвечают за транспортировку военной техники для россии или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна и культурных ценностей из Украины", - сказано в сообщении.

Как указано, сегодняшнее решение, которое доводит общее количество подпадающих под санкции судов почти до 600, тесно связано с недавними решениями Совета ЕС о внесении в список 9 субъектов, способствующих развитию "теневого флота", и одобрении декларации ЕС и его государств-членов о полном использовании положений международного морского права относительно угроз со стороны "теневого флота" и защиты критической подводной инфраструктуры.

"ЕС остается готовым усилить давление на россию и ее цепочку создания стоимости в рамках "теневого флота", в частности путем введения дальнейших санкций", - подчеркнули в Совете ЕС.

