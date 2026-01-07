Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Белгородской области рф и склада МТС оккупантов, пишет УНН.

В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области рф. В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте - сообщили в Генштабе.

Нефтебаза, как указано, задействована в обеспечении горючим армии оккупантов.

Также, с целью нарушения логистики противника, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.

Кроме того, по результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области рф повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000 - отметили в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный и военно-экономический потенциалы российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

