10:05 • 474 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 2580 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 3796 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 23135 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 47266 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 132247 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 205584 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 81018 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 89302 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 68447 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Осколнефтеснаб" в Белгородской области рф и склада материально-технических средств в Донецкой области. Нефтебаза обеспечивала горючим армию оккупантов, а также повреждены резервуары на нефтебазе "Темп" в Ярославской области.

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Белгородской области рф и склада МТС оккупантов, пишет УНН.

В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области рф. В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте

- сообщили в Генштабе.

Нефтебаза, как указано, задействована в обеспечении горючим армии оккупантов.

Также, с целью нарушения логистики противника, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков

- говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.

Кроме того, по результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области рф повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000

- отметили в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный и военно-экономический потенциалы российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

