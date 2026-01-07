Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Осколнефтеснаб" в Белгородской области рф и склада материально-технических средств в Донецкой области. Нефтебаза обеспечивала горючим армию оккупантов, а также повреждены резервуары на нефтебазе "Темп" в Ярославской области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Белгородской области рф и склада МТС оккупантов, пишет УНН.
В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области рф. В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте
Нефтебаза, как указано, задействована в обеспечении горючим армии оккупантов.
Также, с целью нарушения логистики противника, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков
Отмечается, что степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.
Кроме того, по результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области рф повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный и военно-экономический потенциалы российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
Беспилотники атаковали нефтебазу в белгородской области рф07.01.26, 02:09 • 3494 просмотра