В белгородской области беспилотники атаковали нефтебазу, вызвав взрыв и возгорание резервуара. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, обстоятельства инцидента выясняются.
В белгородской области беспилотники атаковали нефтебазу. Об этом сообщает губернатор, передает УНН.
Детали
В российском губкинском городском округе белгородской области беспилотники атаковали нефтебазу, в результате чего произошел взрыв и возгорание одного из резервуаров.
Пожарные ликвидировали возгорание.
По информации, пострадавших нет.
Сейчас выясняются причины атаки и обстоятельства инцидента.
Атака дронів: у ростовській області рф горять резервуари з паливом3 августа 2024, 01:35 • 20830 просмотров