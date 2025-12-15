ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»

Европейский Союз вводит санкции против еще 9 физических и юридических лиц, способствующих развитию российского "теневого флота" в рамках санкций за войну россии против Украины, сообщили в Совете ЕС 15 декабря, пишет УНН.

Совет ЕС сегодня ввел санкции против еще пяти физических и четырех юридических лиц, ответственных за поддержку теневого флота россии и его цепочки создания стоимости, с целью дальнейшего ограничения возможностей россии генерировать доход - сообщили в Совете ЕС.

Как отмечается, "субъекты, включенные в список, являются бизнесменами, связанными – прямо или косвенно – с крупными российскими государственными нефтяными компаниями "роснефть" и "лукойл"". "Все они вовлечены в экономический сектор, обеспечивающий значительный источник доходов правительству российской федерации. Кроме того, они контролируют суда, транспортирующие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из россии или экспортируемые из россии, скрывая фактическое происхождение нефти, практикуя при этом незаконную и высокорискованную практику судоходства", - говорится в сообщении.

"Субъекты, включенные в список, – это судоходные компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и россии, которые владеют или управляют танкерами, подпадающими под ограничительные меры, введенные ЕС или другими странами, за то, что являются частью теневого флота россии, и которые транспортируют сырую нефть или нефтепродукты, практикуя при этом незаконную и высокорискованную практику судоходства".

Активы субъектов, включенных в список, замораживаются, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица также подлежат запрету на въезд в страны-члены ЕС или транзит через них. Санкции распространяются на более чем 2600 физических и юридических лиц, которые стали целью в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию россии против Украины, указали в Совете ЕС.

Соответствующие правовые акты были опубликованы в Официальном журнале ЕС.

ЕС расширяет санкции против "теневого флота" россии: Каллас анонсировала включение еще 40 судов