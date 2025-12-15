ЕС расширяет санкции против "теневого флота" России: Каллас анонсировала включение еще 40 судов

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала расширение санкций против российского "теневого флота" с включением в подсанкционный список еще около 40 судов, о чем заявила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня у нас много обсуждений. Во-первых, по Украине, с точки зрения финансирования, это решающая неделя. Эти темы, которые у нас есть, решения, которые мы должны принять для поддержки Украины, я считаю очень важными", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Мы также приняли или примем решение сегодня по судам "теневого флота". У нас есть 40 дополнительных кораблей плюс вспомогательные суда, и все это для того, чтобы лишить Россию средств для финансирования этой войны, - указала Каллас.

"Мы также достигли цели инициативы с 2 миллионами снарядов. Это необходимо для того, чтобы Украина могла защитить себя", - указала глава дипломатии ЕС.