Эксклюзив
07:53 • 2700 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 3264 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 8804 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 17827 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 27599 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 25354 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 35021 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 38406 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 51988 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 76991 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС расширяет санкции против "теневого флота" России: Каллас анонсировала включение еще 40 судов

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала расширение санкций против российского "теневого флота", включив в список около 40 судов. Это решение направлено на лишение России средств для финансирования войны.

ЕС расширяет санкции против "теневого флота" России: Каллас анонсировала включение еще 40 судов

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала расширение санкций против российского "теневого флота" с включением в подсанкционный список еще около 40 судов, о чем заявила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, пишет УНН.

Подробности

"Сегодня у нас много обсуждений. Во-первых, по Украине, с точки зрения финансирования, это решающая неделя. Эти темы, которые у нас есть, решения, которые мы должны принять для поддержки Украины, я считаю очень важными", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Мы также приняли или примем решение сегодня по судам "теневого флота". У нас есть 40 дополнительных кораблей плюс вспомогательные суда, и все это для того, чтобы лишить Россию средств для финансирования этой войны, - указала Каллас.

"Мы также достигли цели инициативы с 2 миллионами снарядов. Это необходимо для того, чтобы Украина могла защитить себя", - указала глава дипломатии ЕС.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Кайя Каллас
Европейский Союз
Украина