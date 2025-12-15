ЄС розширює санкції проти "тіньового флоту" росії: Каллас анонсувала долучення ще 40 суден
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас анонсувала розширення санкцій проти російського "тіньового флоту" з долученням до підсанкційного списку ще близько 40 суден, про що заявила перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні у нас багато обговорень. По-перше, щодо України, з точки зору фінансування, це вирішальний тиждень. Ці теми, які ми маємо, рішення, які ми маємо ухвалити для підтримки України, я вважаю дуже важливими", - наголосила голова дипломатії ЄС.
Ми також ухвалили або ухвалимо рішення сьогодні щодо суден "тіньового флоту". У нас є 40 додаткових кораблів плюс допоміжні судна, і все це для того, щоб позбавити росію коштів для фінансування цієї війни- вказала Каллас.
"Ми також досягли мети ініціативи з 2 мільйонами снарядів. Це необхідно для того, щоб Україна могла захистити себе", - вказала голова дипломатії ЄС.
