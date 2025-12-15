ЄС розширює санкції проти "тіньового флоту" росії: Каллас анонсувала долучення ще 40 суден

$42.190.08
Ексклюзив
07:53 • 2730 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 3330 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 8856 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 17851 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 27632 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 25372 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 35045 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 38414 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 51997 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 77012 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
Популярнi новини
Розбирають за лічені години: на тимчасово окупованій Донеччині закінчується резервна вода15 грудня, 00:22 • 13448 перегляди
Президент Естонії запропонував допомогти Угорщині зі сплатою штрафів за розрив енергетичних угод з рф15 грудня, 00:49 • 11088 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності03:20 • 12328 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями04:45 • 5258 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo05:02 • 13352 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 59811 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 74674 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 62456 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 71932 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 96408 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 13720 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 31327 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 33221 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 37893 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 72480 перегляди
ЄС розширює санкції проти "тіньового флоту" росії: Каллас анонсувала долучення ще 40 суден

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас анонсувала розширення санкцій проти російського "тіньового флоту", долучивши до списку близько 40 суден. Це рішення спрямоване на позбавлення росії коштів для фінансування війни.

ЄС розширює санкції проти "тіньового флоту" росії: Каллас анонсувала долучення ще 40 суден

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас анонсувала розширення санкцій проти російського "тіньового флоту" з долученням до підсанкційного списку ще близько 40 суден, про що заявила перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні у нас багато обговорень. По-перше, щодо України, з точки зору фінансування, це вирішальний тиждень. Ці теми, які ми маємо, рішення, які ми маємо ухвалити для підтримки України, я вважаю дуже важливими", - наголосила голова дипломатії ЄС.

Ми також ухвалили або ухвалимо рішення сьогодні щодо суден "тіньового флоту". У нас є 40 додаткових кораблів плюс допоміжні судна, і все це для того, щоб позбавити росію коштів для фінансування цієї війни- вказала Каллас.

"Ми також досягли мети ініціативи з 2 мільйонами снарядів. Це необхідно для того, щоб Україна могла захистити себе", - вказала голова дипломатії ЄС.

У ЄС погодили нові санкції проти рф, спрямовані на "тіньовий флот" та протидію дестабілізації - ЗМІ10.12.25, 14:08 • 3151 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Кая Каллас
Європейський Союз
Україна