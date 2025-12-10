У ЄС погодили нові санкції проти рф, спрямовані на "тіньовий флот" та протидію дестабілізації - ЗМІ

$42.180.11
49.090.07
ukenru
11:35 • 1364 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 4124 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 12946 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 13478 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 25489 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 40382 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 40096 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 31254 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 64489 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 42695 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
83%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 14892 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 26294 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 16375 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 13999 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto09:17 • 8540 перегляди
Публікації
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 12946 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 26397 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 64489 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 49471 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 49038 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 2488 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 14062 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 18379 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 36115 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 35883 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Ту-160
Ту-95

У ЄС погодили нові санкції проти рф, спрямовані на "тіньовий флот" та протидію дестабілізації - ЗМІ

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Європейський Союз погодив нові санкції проти росії, які стосуються протидії дестабілізації ЄС та боротьби з російським "тіньовим флотом". До списку зокрема увійшли 43 судна "тіньового флоту" рф.

У ЄС погодили нові санкції проти рф, спрямовані на "тіньовий флот" та протидію дестабілізації - ЗМІ

У Європейському Союзі погодили нові санкції проти росії, що спрямовані на російський "тіньовий флот" та протидію дестабілізації ЄС, повідомив у середу редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

Деталі

"ЄС продовжує запроваджувати санкції проти росії", - написав Йозвяк у X.

З його слів, сьогодні посли блоку погодили: запровадження санкцій "проти 9 осіб/фірм, що сприяють російському "тіньовому флоту"". А також, додав він, запровадження санкцій "проти 12 осіб і 2 організацій, які вважаються такими, що дестабілізують ЄС". "Офіцери ГРУ, члени клубу "Валдай" та громадяни США, Франції та Швейцарії, які працюють на росію", повідомив Йозвяк.

Також ідеться у про внесення до списку 43 суден "тіньового флоту", вказав журналіст.

"Вони отримають офіційне зелене світло від послів у п'ятницю", - зазначив Йозвяк.

"Жодних зрушень до свят": Politico дізналося, коли у ЄС почнуть працювати над 20-м пакетом санкцій проти рф27.11.25, 16:38 • 2923 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Радіо Свобода
Швейцарія
Європейський Союз
Франція
Сполучені Штати Америки