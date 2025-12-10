У ЄС погодили нові санкції проти рф, спрямовані на "тіньовий флот" та протидію дестабілізації - ЗМІ

У Європейському Союзі погодили нові санкції проти росії, що спрямовані на російський "тіньовий флот" та протидію дестабілізації ЄС, повідомив у середу редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

Деталі

"ЄС продовжує запроваджувати санкції проти росії", - написав Йозвяк у X.

З його слів, сьогодні посли блоку погодили: запровадження санкцій "проти 9 осіб/фірм, що сприяють російському "тіньовому флоту"". А також, додав він, запровадження санкцій "проти 12 осіб і 2 організацій, які вважаються такими, що дестабілізують ЄС". "Офіцери ГРУ, члени клубу "Валдай" та громадяни США, Франції та Швейцарії, які працюють на росію", повідомив Йозвяк.

Також ідеться у про внесення до списку 43 суден "тіньового флоту", вказав журналіст.

"Вони отримають офіційне зелене світло від послів у п'ятницю", - зазначив Йозвяк.

