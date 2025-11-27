"Жодних зрушень до свят": Politico дізналося, коли у ЄС почнуть працювати над 20-м пакетом санкцій проти рф

$42.300.10
Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина 27 листопада, 06:53
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер 27 листопада, 07:34
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль 09:33
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати 11:52
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження 13:38
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1 12:37
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати 11:52
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Європа
Львів
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа 25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ 25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року 24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті 24 листопада, 07:49
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Північний потік
Дипломатка

"Жодних зрушень до свят": Politico дізналося, коли у ЄС почнуть працювати над 20-м пакетом санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Офіційні особи у ЄС не очікують нових санкцій проти росії до свят, а обговорення 20-го пакету санкцій, за повідомленнями, розпочнуться не раніше січня. Цей пакет, як повідомляється, зосередиться на усуненні лазівок, зокрема в експорті натурального каучуку, який використовується в оборонній промисловості росії.

"Жодних зрушень до свят": Politico дізналося, коли у ЄС почнуть працювати над 20-м пакетом санкцій проти рф

У ЄС ідеї щодо 20-го пакету санкцій проти рф почнуть обговорювати "приблизно в січні", з посиланням на джерела повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Офіційних осіб у кулуарах відеоконференції Ради ЄС з закордонних справ, що відбулася в середу, і двох наступних засідань Coreper, запитали - як справи з санкціями.

"Вердикт щодо 20-го пакету санкцій проти росії: не очікуйте жодних зрушень до свят", - пише видання.

"Зараз це не пріоритет", - сказав один урядовець. Інший дипломат сказав, що вони очікують, що "Єврокомісія почне обговорювати ідеї приблизно в січні".

Дипломати повідомляють, що неформальні обговорення ведуться у підготовчих органах, особливо щодо потенційних санкцій, але це стандартна підготовча робота. Поки що нічого не дійшло до рівня послів ЄС, а це означає, що міжінституційний процес ще не розпочався, зазначає видання.

"Усунення лазівок – завжди ключовий компонент будь-якого пакету санкцій – буде центральним у 20-му пакеті", - ідеться у публікації.

Нове розслідування Ради економічної безпеки України (ESCU), як пише видання, "виявило значні прогалини в експортному контролі за натуральним каучуком, який має вирішальне значення для оборонної промисловості росії – шин для винищувачів, ракетоносців, систем доставки бомб".

У 2024 році з ЄС до росії було експортовано майже 2000 тонн натурального каучуку на суму 5,1 мільйона доларів. Хоча синтетичний каучук стикається з обмеженнями ЄС з 2023 року, які були знову посилені в 19-му пакеті, "натуральний каучук залишається значною мірою недоторканим", пише видання. Одним з найбільших постачальників є латвійська компанія, яка поставила натурального каучуку на суму понад 2,2 мільйона доларів російським компаніям, включаючи міністерство оборони, пише видання.

"20-й пакет, ймовірно, буде зосереджений на обмеженні російських доходів від експорту енергоносіїв, головним чином шляхом подальшого стримування тіньового флоту", – сказала директор ESCU Олена Юрченко. Але постійні вразливості включають повільні темпи запровадження санкцій та обережність Брюсселя щодо вторинних санкцій, спрямованих на посередників, які допомагають реекспортувати товари подвійного використання до росії, вказує видання.

"Прямий експорт з ЄС практично зведений до нуля, але реакція на посередників у третіх країнах все ще недостатньо рішуча", - сказала вона.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
Європейський Союз