"Жодних зрушень до свят": Politico дізналося, коли у ЄС почнуть працювати над 20-м пакетом санкцій проти рф

У ЄС ідеї щодо 20-го пакету санкцій проти рф почнуть обговорювати "приблизно в січні", з посиланням на джерела повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Офіційних осіб у кулуарах відеоконференції Ради ЄС з закордонних справ, що відбулася в середу, і двох наступних засідань Coreper, запитали - як справи з санкціями.

"Вердикт щодо 20-го пакету санкцій проти росії: не очікуйте жодних зрушень до свят", - пише видання.

"Зараз це не пріоритет", - сказав один урядовець. Інший дипломат сказав, що вони очікують, що "Єврокомісія почне обговорювати ідеї приблизно в січні".

Дипломати повідомляють, що неформальні обговорення ведуться у підготовчих органах, особливо щодо потенційних санкцій, але це стандартна підготовча робота. Поки що нічого не дійшло до рівня послів ЄС, а це означає, що міжінституційний процес ще не розпочався, зазначає видання.

"Усунення лазівок – завжди ключовий компонент будь-якого пакету санкцій – буде центральним у 20-му пакеті", - ідеться у публікації.

Нове розслідування Ради економічної безпеки України (ESCU), як пише видання, "виявило значні прогалини в експортному контролі за натуральним каучуком, який має вирішальне значення для оборонної промисловості росії – шин для винищувачів, ракетоносців, систем доставки бомб".

У 2024 році з ЄС до росії було експортовано майже 2000 тонн натурального каучуку на суму 5,1 мільйона доларів. Хоча синтетичний каучук стикається з обмеженнями ЄС з 2023 року, які були знову посилені в 19-му пакеті, "натуральний каучук залишається значною мірою недоторканим", пише видання. Одним з найбільших постачальників є латвійська компанія, яка поставила натурального каучуку на суму понад 2,2 мільйона доларів російським компаніям, включаючи міністерство оборони, пише видання.

"20-й пакет, ймовірно, буде зосереджений на обмеженні російських доходів від експорту енергоносіїв, головним чином шляхом подальшого стримування тіньового флоту", – сказала директор ESCU Олена Юрченко. Але постійні вразливості включають повільні темпи запровадження санкцій та обережність Брюсселя щодо вторинних санкцій, спрямованих на посередників, які допомагають реекспортувати товари подвійного використання до росії, вказує видання.

"Прямий експорт з ЄС практично зведений до нуля, але реакція на посередників у третіх країнах все ще недостатньо рішуча", - сказала вона.

