12:53 • 1390 перегляди
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Здатні зашкодити воєнній машині кремля: аналітики США виявили маловідомі, але потенційно важливі санкції проти рф - The Guardian

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Американські аналітики визначили маловідомі санкції, що можуть зашкодити російській воєнній машині, зосередившись на хімічних речовинах для мастил та шин. Блокування китайської компанії Xinxiang Richful та інших постачальників може створити дефіцит цих критично важливих матеріалів.

Здатні зашкодити воєнній машині кремля: аналітики США виявили маловідомі, але потенційно важливі санкції проти рф - The Guardian

Американські аналітики визначили кілька маловідомих, але потенційно важливих санкцій, які можуть зашкодити російській воєнній машині і загальмувати подальше просування в Україні. На їхню думку, Захід навряд чи буде їх застосовувати найближчим часом. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

За словами представників американської групи Dekleptocracy, яка займається дослідженням військової складової російської економіки, йдеться про хімічні речовини, які використовуються для виробництва механічних мастил та військових шин. Ця галузь, на думку дослідників, є вразливим місцем, яке можуть використати політики США, Великої Британії та ЄС.

Крістофер Гаррісон, президент групи та колишній експерт Державного департаменту США з питань росії, описав ці цілі як "непомітні та специфічні", на відміну від мікрочіпів та нафтових компаній, які зазвичай привертають увагу урядів. Але їх важко замінити, і вони є необхідними для здатності москви виставляти танки та вести бойові дії проти України, зазначив експерт.

Наразі лише кілька компаній у світі виробляють хімічні добавки для механічних мастильних матеріалів - моторного мастила для танків і автомобілів. Майже всі вони припинили продаж хімічних речовин в росію на початку повномасштабного вторгнення в Україну - це призвело до дефіциту відповідної продукції та скарг від російських автомобілістів.

Водночас одна китайська компанія, Xinxiang Richful, зараз задовольняє значну частину попиту росії, постачаючи до восьми мільйонів кілограмів мастильних матеріалів на рік.

На думку дослідників, блокування цієї компанії, а також декількох дрібніших постачальників, призведе до дефіциту механічних мастильних матеріалів у росії. Крім того, зазначається, що росія має обмежені внутрішні можливості для виробництва прискорювачів вулканізації та інших речовин, необхідних для виробництва шин військового призначення.

Нагадаємо

Центральний банк російської федерації вперше почав прямі продажі золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку. Це робиться з метою підтримати рубль, забезпечити ліквідність корпорацій і покрити бюджетні потреби на тлі стрімкого виснаження інших ресурсів через повномасштабну агресію проти України.

Євген Устименко

