Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
Щоб підтримати рубль і бюджет: рф продає золото зі стратегічних резервів на десятки мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Центральний банк росії розпочав прямі продажі золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку. Це спрямовано на підтримку рубля та покриття бюджетних потреб.

Щоб підтримати рубль і бюджет: рф продає золото зі стратегічних резервів на десятки мільярдів доларів

Центральний банк рф уперше почав прямі продажі золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, держкомпаній та інвестиційних структур. Такий крок покликаний підтримати рубль, забезпечити ліквідність корпорацій і покрити бюджетні потреби на тлі стрімкого виснаження інших ресурсів.  Предає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Центральний банк росії уперше перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, держкомпаній та окремих інвестиційних структур. Для регулятора це вимушений крок: золото фактично перетворюється на інструмент підтримки рубля, латання ліквідності корпорацій та покриття бюджетних потреб в умовах стрімкого вичерпання інших ресурсів

- йдеться у повідомленні.

До 2025 року ЦБ рф не продавав золото комерційним учасникам ринку – він лише приймав його від міністерства фінансів, нарощуючи власні резерви. Тепер же регулятор переходить до розпродажу, тоді як Фонд национального благосостояния стрімко втрачає ліквідні активи: з 113,5 млрд дол. США у 2022 році до 51,6 млрд дол. США у 2025-му. Обсяги золота в структурі фонду за цей час скоротилися на 57 % – із 405,7 т до 173,1 т.

Золото здешевшало після рекордного зростання на тлі суперечливих сигналів ФРС щодо грудневого зниження ставок - Reuters27.11.25, 11:15 • 850 переглядiв

У 2025 році обсяги продажів можуть сягнути 30 млрд дол. США (близько 230 т золота), а у 2026 році – щонайменше 15 млрд дол. США (115 т). Така масштабна монетизація резервів пришвидшує виснаження запасів, які і без того перебувають під тиском санкцій та падіння доступних валютних інструментів.

Стратегія продажу золота нібито дає змогу оперативно підживлювати бюджет і утримувати стабільність рубля, проте формує довгострокові ризики: поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить державні фінанси більш залежними від розпродажу активів та обмежує можливості для майбутніх інтервенцій. Фактичне "проїдання" резервів – включно із золотом, що десятиліттями вважалося недоторканим – підкреслює, наскільки звуженим став фінансовий простір москви в умовах санкційного тиску.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у третьому кварталі 2025 року вугільна галузь росії поглибилася в системні дисбаланси, що призвело до стійкої кризи, згідно з даними Служби зовнішньої розвідки. 74% компаній працюють зі збитками, а 23% повністю зупинили виробництво, при цьому сукупний збиток галузі досяг 3,32 млрд доларів.

Ольга Розгон

