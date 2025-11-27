Чтобы поддержать рубль и бюджет: рф продает золото из стратегических резервов на десятки миллиардов долларов
Центральный банк россии начал прямые продажи золота из своих резервов на внутреннем рынке. Это направлено на поддержку рубля и покрытие бюджетных потребностей.
Центральный банк рф впервые начал прямые продажи золота из своих резервов на внутреннем рынке, открыв доступ к металлу для банков, госкомпаний и инвестиционных структур. Такой шаг призван поддержать рубль, обеспечить ликвидность корпораций и покрыть бюджетные потребности на фоне стремительного истощения других ресурсов. Передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
До 2025 года ЦБ рф не продавал золото коммерческим участникам рынка – он лишь принимал его от министерства финансов, наращивая собственные резервы. Теперь же регулятор переходит к распродаже, тогда как Фонд национального благосостояния стремительно теряет ликвидные активы: со 113,5 млрд долл. США в 2022 году до 51,6 млрд долл. США в 2025-м. Объемы золота в структуре фонда за это время сократились на 57 % – с 405,7 т до 173,1 т.
В 2025 году объемы продаж могут достичь 30 млрд долл. США (около 230 т золота), а в 2026 году – не менее 15 млрд долл. США (115 т). Такая масштабная монетизация резервов ускоряет истощение запасов, которые и без того находятся под давлением санкций и падения доступных валютных инструментов.
Стратегия продажи золота якобы позволяет оперативно подпитывать бюджет и удерживать стабильность рубля, однако формирует долгосрочные риски: углубляет дефицит ликвидных резервов, делает государственные финансы более зависимыми от распродажи активов и ограничивает возможности для будущих интервенций. Фактическое "проедание" резервов – включая золото, которое десятилетиями считалось неприкосновенным – подчеркивает, насколько суженным стало финансовое пространство москвы в условиях санкционного давления.
