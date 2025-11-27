$42.300.10
48.950.00
ukenru
08:20 • 1660 просмотра
Золото подешевело после рекордного роста на фоне противоречивых сигналов ФРС относительно декабрьского снижения ставок - Reuters

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Цена на золото снизилась на 0,3% до $4 153,49 за унцию, фьючерсы упали на 0,5% до $4 150. Инвесторы фиксируют прибыль, ожидая решения ФРС по снижению ставки на фоне противоречивых сигналов.

Золото подешевело после рекордного роста на фоне противоречивых сигналов ФРС относительно декабрьского снижения ставок - Reuters

Золото немного подешевело в четверг из-за фиксации прибыли после того, как на предыдущей сессии оно поднялось до почти двухнедельного максимума, в то время как инвесторы оценивали возможность снижения процентной ставки США в декабре на фоне противоречивых сигналов от Федеральной резервной системы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Спотовое золото упало на 0,3% до $4 153,49 за унцию по состоянию на 06:16 GMT. Фьючерсы на золото с доставкой в декабре снизились на 0,5% до $4 150 за унцию.

Инвесторы пытаются зафиксировать прибыль после роста в среду… ФРС не дает четких сигналов относительно дальнейших шагов, поэтому золото просто консолидируется

- отметил управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан.

Противоречивые сигналы относительно сроков и масштабов снижения ставок ускорили хеджирование через деривативы, связанные с overnight-уровнями, так как инвесторы ищут защиту от повышенной неопределенности относительно политики.

Некоторые чиновники ФРС, в частности президент Федерального резерва Нью-Йорка Джон Уильямс и член Совета управляющих Кристофер Уоллер, заявили, что в декабре может быть целесообразным смягчение политики из-за слабости рынка труда, что давит на доходности гособлигаций.

Бенчмарковые доходности 10-летних облигаций США на предыдущей сессии оставались около минимума за последний месяц.

В то же время их позиция контрастирует с несколькими региональными президентами ФРС, которые выступают за паузу в смягчении до тех пор, пока инфляция не покажет более убедительное приближение к целевым 2%.

Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий прогресса в мирных переговорах между рф и Украиной27.11.25, 09:51 • 1218 просмотров

Фьючерсы на ставки США сейчас закладывают 85-процентную вероятность снижения ставки в декабре, по данным инструмента CME FedWatch.

Золото, которое не приносит процентов, обычно хорошо показывает себя в условиях низких процентных ставок.

Напомним

По словам финтех-эксперта и соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки, тенденцию роста цены на золото усиливает нестабильная геополитическая ситуация в мире.

"Войны, торговые конфликты, непредсказуемые решения мировых лидеров – все это создает атмосферу постоянной нестабильности, в которой золото становится универсальной страховкой. Поэтому скачок стоимости золота – это не только финансовое событие, это маркер доверия инвесторов к современной экономике. А для финтех-рынка это четкий сигнал: технологии могут делать финансы удобнее, но основа доверия всегда строится на простых и понятных ценностях", – резюмировала Елена Соседка.

Она отметила, что нынешний рост стоимости золота – это лишь верхушка айсберга, ведь на глобальном уровне он свидетельствует о подготовке инвесторов к ослаблению доллара. Снижение курса американской валюты делает золото доступнее для покупателей на международных рынках, что, в свою очередь, усиливает спрос и стимулирует дальнейший рост цены.

Основными движущими силами стабильного спроса на золото остаются центральные банки, прежде всего Китая и России. Они активно наращивают свои золотые резервы, фактически реализуя стратегию дедолларизации и демонстрируя стремление уменьшить зависимость от американской валюты.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Дональд Трамп