Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий прогресса в мирных переговорах между рф и Украиной

Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 9554 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 8294 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 30865 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 31907 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 64790 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
26 ноября, 15:41 • 32933 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31193 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
26 ноября, 15:02 • 21546 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
26 ноября, 14:47 • 13267 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
