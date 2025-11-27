Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий прогресса в мирных переговорах между рф и Украиной

Цены на нефть упали в четверг на фоне ожиданий прогресса в мирных переговорах между россией и Украиной, что может проложить путь к снятию западных санкций против российских поставок, хотя торги, как ожидается, останутся вялыми из-за Дня благодарения в США, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 33 цента, или 0,5%, до $62,8 за баррель к 04:45 по Гринвичу (06:45 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate потеряли 32 цента, или 0,6%, до $58,33.

В среду оба контракта закрылись с повышением цены примерно на 1%, на фоне того, как инвесторы оценивали риск избытка предложения и перспективы мирного соглашения между россией и Украиной.

Посланник США Стив Уиткофф на следующей неделе, как указано, отправится в москву вместе с другими высокопоставленными чиновниками США для переговоров с российским руководством о возможном плане прекращения войны в Украине.

Однако россия не пойдет на серьезные уступки по мирному плану, заявил в среду высокопоставленный российский дипломат после того, как опубликованная запись разговора с участием Уиткоффа показала, что он консультировал.

"Цены на нефть сегодня утром постепенно снижаются, в основном на надеждах на прорыв в мирном урегулировании в Украине и более широкое списание военной премии, но рынок, как и раньше, чувствуется слабым и неопределенным накануне встречи ОПЕК+ и затишья в США в связи с Днем благодарения", - отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, вероятно, сохранят уровень добычи без изменений на встрече в воскресенье, сообщили агентству Reuters во вторник три источника в ОПЕК+. Некоторые члены организации, которая добывает около половины мировой нефти, увеличивают добычу с апреля, чтобы увеличить свою долю на рынке.

"Реальность такова, что цены остаются уязвимыми, и любой серьезный прогресс в мирных переговорах приведет к более свободному притоку российского сырья на уже перенасыщенный рынок, что будет способствовать среднесрочному снижению цен на нефть с кратковременными скачками цен", - сказала Сачдева.

Тем временем сдерживанию снижения цен на нефть способствовал рост ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре. Более низкая ставка, как правило, стимулирует экономический рост и увеличивает спрос на нефть.

"Нефтяной рынок застрял между потенциальным прогрессом в мирных переговорах между россией и Украиной и тем, как это повлияет на предложение нефти на фоне более широкого роста рисков в торговле, поскольку растут ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре", - отметили аналитики ING в клиентской записке.

Санкции сократили экспорт российской нефти на 15-20%, добыча упадет на 5% - ОП