Ціни на нафту знижуються на тлі очікувань прогресу у мирних переговорах між рф та Україною

Ціни на нафту впали в четвер на тлі очікувань прогресу у мирних переговорах між росією та Україною, яке може прокласти шлях до зняття західних санкцій проти російських поставок", хоча торги, як очікується, залишаться млявими через День подяки в США, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 33 центи, або 0,5%, до $62,8 за барель за 04:45 за Гринвічем (06:45 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 32 центи, або 0,6%, за $58,33.

У середу обидва контракти закрилися з підвищенням ціни приблизно на 1%, на тлі того, як інвестори оцінювали ризик надлишку пропозиції та перспективи мирної угоди між росією та Україною.

Посланець США Стів Віткофф наступного тижня, як вказано, вирушить до москви разом з іншими високопосадовцями США для переговорів з російським керівництвом про можливий план припинення війни в Україні.

Проте росія не піде на серйозні поступки за мирним планом, заявив у середу високопоставлений російський дипломат після того, як опублікований запис розмови за участю Віткоффа показав, що він консультував.

"Ціни на нафту сьогодні вранці поступово знижуються, в основному на сподіваннях на прорив у мирному врегулюванні в Україні і ширше списання воєнної премії, але ринок, як і раніше, відчувається слабким і невизначеним напередодні зустрічі ОПЕК+ і затишшя в США у зв'язку з Днем подяки", - зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, імовірно, збережуть рівень видобутку без змін на зустрічі в неділю, повідомили агентству Reuters у вівторок три джерела в ОПЕК+. Деякі члени організації, яка видобуває близько половини світової нафти, збільшують видобуток з квітня, щоб збільшити свою частку на ринку.

"Реальність така, що ціни залишаються вразливими, і будь-який серйозний прогрес у мирних переговорах призведе до більш вільного притоку російської сировини на вже перенасичений ринок, що сприятиме середньостроковому зниженню цін на нафту з короткочасними стрибками цін", - сказала Сачдева.

Тим часом стримування зниження цін на нафту сприяло зростанню очікувань зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні. Нижча ставка, як правило, стимулює економічне зростання та збільшує попит на нафту.

"Нафтовий ринок застряг між потенційним прогресом у мирних переговорах між росією та Україною і тим, як це вплине на пропозицію нафти на тлі ширшого зростання ризиків у торгівлі, оскільки зростають очікування зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США у грудні", - зазначили аналітики ING у клієнтській записці.

