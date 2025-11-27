Ціни на нафту знижуються на тлі очікувань прогресу у мирних переговорах між рф та Україною

$42.300.10
48.950.00
ukenru
08:20 • 940 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 6466 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 6448 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 30013 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 31058 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 63637 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 32568 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31033 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21444 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13198 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.9м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина27 листопада, 00:04 • 6026 перегляди
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian27 листопада, 01:14 • 18021 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС27 листопада, 02:18 • 18203 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo27 листопада, 02:50 • 11321 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння03:23 • 18173 перегляди
Публікації
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 6440 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 30868 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 63628 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 35464 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 34906 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Женева
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 3314 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 39419 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 73546 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 89770 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 89499 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)

Ціни на нафту знижуються на тлі очікувань прогресу у мирних переговорах між рф та Україною

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,5% до $62,8 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 0,6% за $58,33. Зниження цін пов'язане з очікуваннями прогресу у мирних переговорах між рф та Україною, що може призвести до зняття санкцій з російських поставок.

Ціни на нафту знижуються на тлі очікувань прогресу у мирних переговорах між рф та Україною

Ціни на нафту впали в четвер на тлі очікувань прогресу у мирних переговорах між росією та Україною, яке може прокласти шлях до зняття західних санкцій проти російських поставок", хоча торги, як очікується, залишаться млявими через День подяки в США, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 33 центи, або 0,5%, до $62,8 за барель за 04:45 за Гринвічем (06:45 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 32 центи, або 0,6%, за $58,33.

У середу обидва контракти закрилися з підвищенням ціни приблизно на 1%, на тлі того, як інвестори оцінювали ризик надлишку пропозиції та перспективи мирної угоди між росією та Україною.

Посланець США Стів Віткофф наступного тижня, як вказано, вирушить до москви разом з іншими високопосадовцями США для переговорів з російським керівництвом про можливий план припинення війни в Україні.

Проте росія не піде на серйозні поступки за мирним планом, заявив у середу високопоставлений російський дипломат після того, як опублікований запис розмови за участю Віткоффа показав, що він консультував.

"Ціни на нафту сьогодні вранці поступово знижуються, в основному на сподіваннях на прорив у мирному врегулюванні в Україні і ширше списання воєнної премії, але ринок, як і раніше, відчувається слабким і невизначеним напередодні зустрічі ОПЕК+ і затишшя в США у зв'язку з Днем подяки", - зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, імовірно, збережуть рівень видобутку без змін на зустрічі в неділю, повідомили агентству Reuters у вівторок три джерела в ОПЕК+. Деякі члени організації, яка видобуває близько половини світової нафти, збільшують видобуток з квітня, щоб збільшити свою частку на ринку.

"Реальність така, що ціни залишаються вразливими, і будь-який серйозний прогрес у мирних переговорах призведе до більш вільного притоку російської сировини на вже перенасичений ринок, що сприятиме середньостроковому зниженню цін на нафту з короткочасними стрибками цін", - сказала Сачдева.

Тим часом стримування зниження цін на нафту сприяло зростанню очікувань зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні. Нижча ставка, як правило, стимулює економічне зростання та збільшує попит на нафту.

"Нафтовий ринок застряг між потенційним прогресом у мирних переговорах між росією та Україною і тим, як це вплине на пропозицію нафти на тлі ширшого зростання ризиків у торгівлі, оскільки зростають очікування зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США у грудні", - зазначили аналітики ING у клієнтській записці.

Санкції скоротили експорт російської нафти на 15-20%, видобуток впаде на 5% - ОП27.11.25, 08:33 • 1818 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Федеральна резервна система
ОПЕК
Reuters
Сполучені Штати Америки
Україна