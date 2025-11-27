$42.400.03
Санкції скоротили експорт російської нафти на 15-20%, видобуток впаде на 5% - ОП

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Завдяки санкціям експорт російської нафти вже зменшився на 15-20%, а видобуток сирої нафти в РФ до кінця року скоротиться на 5%. Обговорюється 20-й пакет санкцій ЄС, що включає обмеження фінансового сектору та інфраструктури тіньового флоту.

Санкції скоротили експорт російської нафти на 15-20%, видобуток впаде на 5% - ОП

Експорт російської нафти зменшився вже на 15-20 % завдяки санкціям, як зазначили в Офісі Президента, повідомив радник - уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк під час зустрічі з делегаціями США та Данії, пише УНН.

Деталі

Вплив нещодавніх санкцій Сполучених Штатів проти російських нафтових компаній і посилення контролю за виконанням експортних обмежень з боку G7 щодо постачання компонентів, критичних для виробництва російської зброї, обговорили під час зустрічі з політичним радником Мінфіну США Сайрусом Ньюліном.

За словами Владислава Власюка, "завдяки обмеженням, які вже запроваджені, видобуток сирої нафти в рф до кінця року зменшиться на 5%, а експорт уже знизився на 15-20%". Окрім того, "збільшується дефіцит місцевих бюджетів у регіонах росії".

Спільна робота над наступним пакетом санкцій ЄС була однією з ключових тем під час зустрічі з директором з делегацією Данії.

Учасники зустрічі зазначили, що 20-й пакет повинен охоплювати подальші обмеження фінансового сектору, персональні санкції та інфраструктуру тіньового флоту, а також додаткові обмеження щодо західних компонентів, які росія використовує у сфері ВПК. Україна вже передала Євросоюзу відповідні пропозиції, повідомили в ОП.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Міністерство фінансів США
Європейський Союз
Данія
Сполучені Штати Америки
Україна