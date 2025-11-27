Санкции сократили экспорт российской нефти на 15-20%, добыча упадет на 5% - ОП
Киев • УНН
Благодаря санкциям экспорт российской нефти уже уменьшился на 15-20%, а добыча сырой нефти в РФ до конца года сократится на 5%. Обсуждается 20-й пакет санкций ЕС, включающий ограничения финансового сектора и инфраструктуры теневого флота.
Экспорт российской нефти сократился уже на 15-20% благодаря санкциям, как отметили в Офисе Президента, сообщил советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк во время встречи с делегациями США и Дании, пишет УНН.
Детали
Влияние недавних санкций Соединенных Штатов против российских нефтяных компаний и усиление контроля за выполнением экспортных ограничений со стороны G7 по поставкам компонентов, критических для производства российского оружия, обсудили во время встречи с политическим советником Минфина США Сайрусом Ньюлином.
По словам Владислава Власюка, "благодаря уже введенным ограничениям добыча сырой нефти в РФ до конца года уменьшится на 5%, а экспорт уже снизился на 15-20%". Кроме того, "увеличивается дефицит местных бюджетов в регионах россии".
Совместная работа над следующим пакетом санкций ЕС была одной из ключевых тем во время встречи с директором с делегацией Дании.
Участники встречи отметили, что 20-й пакет должен охватывать дальнейшие ограничения финансового сектора, персональные санкции и инфраструктуру теневого флота, а также дополнительные ограничения в отношении западных компонентов, которые россия использует в сфере ВПК. Украина уже передала Евросоюзу соответствующие предложения, сообщили в ОП.
