Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 24984 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 53414 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 28337 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 27957 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 20055 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 12293 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 10405 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 10171 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 31139 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
Санкции сократили экспорт российской нефти на 15-20%, добыча упадет на 5% - ОП

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Благодаря санкциям экспорт российской нефти уже уменьшился на 15-20%, а добыча сырой нефти в РФ до конца года сократится на 5%. Обсуждается 20-й пакет санкций ЕС, включающий ограничения финансового сектора и инфраструктуры теневого флота.

Санкции сократили экспорт российской нефти на 15-20%, добыча упадет на 5% - ОП

Экспорт российской нефти сократился уже на 15-20% благодаря санкциям, как отметили в Офисе Президента, сообщил советник - уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк во время встречи с делегациями США и Дании, пишет УНН.

Детали

Влияние недавних санкций Соединенных Штатов против российских нефтяных компаний и усиление контроля за выполнением экспортных ограничений со стороны G7 по поставкам компонентов, критических для производства российского оружия, обсудили во время встречи с политическим советником Минфина США Сайрусом Ньюлином.

По словам Владислава Власюка, "благодаря уже введенным ограничениям добыча сырой нефти в РФ до конца года уменьшится на 5%, а экспорт уже снизился на 15-20%". Кроме того, "увеличивается дефицит местных бюджетов в регионах россии".

Совместная работа над следующим пакетом санкций ЕС была одной из ключевых тем во время встречи с директором с делегацией Дании.

Участники встречи отметили, что 20-й пакет должен охватывать дальнейшие ограничения финансового сектора, персональные санкции и инфраструктуру теневого флота, а также дополнительные ограничения в отношении западных компонентов, которые россия использует в сфере ВПК. Украина уже передала Евросоюзу соответствующие предложения, сообщили в ОП.

Санкции против "роснефти" и "лукойла" уже сокращают нефтяные доходы рф - Минфин США18.11.25, 09:01 • 3263 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Европейский Союз
Дания
Соединённые Штаты
Украина