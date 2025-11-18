Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже сокращают нефтяные доходы РФ - Минфин США

$42.070.02
48.790.20
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 1450 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
17 ноября, 16:21 • 21884 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 43002 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 36645 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 37216 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 33212 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 24306 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 60393 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26753 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 20171 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4м/с
82%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Из-за атаки БПЛА возникли пожары в Днепре и районе - ОВА17 ноября, 21:32 • 10124 просмотра
Укрпочта анонсировала новую марку: когда появится и какая ценаPhoto17 ноября, 21:46 • 10416 просмотра
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной01:39 • 21130 просмотра
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять01:59 • 12179 просмотра
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб05:44 • 5254 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 60387 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 92321 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 84729 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 141978 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 119193 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Борис Писториус
Олег Синегубов
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 23589 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 32445 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 32761 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 26208 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 45302 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже сокращают нефтяные доходы РФ - Минфин США

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Министерство финансов США заявило, что санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже уменьшают нефтяные доходы России. Анализ показал, что эти меры направлены на сокращение финансирования военных усилий РФ против Украины.

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже сокращают нефтяные доходы РФ - Минфин США

Министерство финансов США заявило в понедельник, что санкции США против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» уже снижают доходы России от продажи нефти и, вероятно, приведут к сокращению объемов продаж российской нефти в долгосрочной перспективе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что анализ первичного влияния санкций, объявленных 22 октября, на рынок показал, что они «оказывают ожидаемое влияние, сокращая доходы России за счет снижения цен на российскую нефть и, следовательно, способность страны финансировать свои военные усилия против Украины».

Действия Министерства финансов стали одними из самых жестких санкций США с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и первыми прямыми санкциями, введенными президентом Дональдом Трампом против России с момента его вступления в должность в январе.

Санкции устанавливают срок до 21 ноября, в течение которого компании должны прекратить сотрудничество с «Роснефтью» и «Лукойлом». Нарушители могут быть отрезаны от долларовой финансовой системы.

Однако, пишет издание, оставалось неясным, как Минфин США будет обеспечивать соблюдение санкций. Двумя крупнейшими покупателями российской нефти были Китай и Индия.

В анализе OFAC говорилось, что несколько ключевых сортов российской нефти продавались по многолетним минимумам, и подчеркивалось, что почти десяток крупных индийских и китайских покупателей российской нефти объявили о намерении приостановить закупку российской нефти с поставками в декабре.

Санкции США сократили число покупателей российской нефти в Китае – Bloomberg03.11.25, 17:57 • 3254 просмотра

Данные LSEG Workspace в понедельник показали, что 12 ноября цена на эталонную нефть марки Urals, которую отгружают в российском черноморском нефтяном хабе Новороссийск, составляла 45,35 доллара за баррель, что является самым низким показателем с марта 2023 года. Тогда Россия только начинала формировать «теневой флот» танкеров, чтобы избежать ограничения цен в 60 долларов за баррель, установленного странами «Группы семи» в декабре 2023 года.

12 ноября фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 62,71 доллара, а в понедельник - 64,03 доллара. Цена на нефть марки Urals из Новороссийска в понедельник выросла до 47,01 доллара. Загрузка нефти в черноморском порту возобновилась после прекращения из-за дроновой и ракетной атаки.

Порт в новороссийске возобновил загрузку нефти после украинской атаки - Reuters16.11.25, 20:24 • 9380 просмотров

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что скидки на российскую нефть по сравнению с Brent увеличились на фоне того, как крупные индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки в ответ на санкции США.

Представитель Министерства финансов США заявил, что санкции «истощают военную машину Путина», и министерство «готово принять дальнейшие меры, если это необходимо, чтобы положить конец бессмысленным убийствам» в Украине.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
G7
Дональд Трамп
Индия
Китай
Украина