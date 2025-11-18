Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже сокращают нефтяные доходы РФ - Минфин США

Министерство финансов США заявило в понедельник, что санкции США против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» уже снижают доходы России от продажи нефти и, вероятно, приведут к сокращению объемов продаж российской нефти в долгосрочной перспективе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что анализ первичного влияния санкций, объявленных 22 октября, на рынок показал, что они «оказывают ожидаемое влияние, сокращая доходы России за счет снижения цен на российскую нефть и, следовательно, способность страны финансировать свои военные усилия против Украины».

Действия Министерства финансов стали одними из самых жестких санкций США с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и первыми прямыми санкциями, введенными президентом Дональдом Трампом против России с момента его вступления в должность в январе.

Санкции устанавливают срок до 21 ноября, в течение которого компании должны прекратить сотрудничество с «Роснефтью» и «Лукойлом». Нарушители могут быть отрезаны от долларовой финансовой системы.

Однако, пишет издание, оставалось неясным, как Минфин США будет обеспечивать соблюдение санкций. Двумя крупнейшими покупателями российской нефти были Китай и Индия.

В анализе OFAC говорилось, что несколько ключевых сортов российской нефти продавались по многолетним минимумам, и подчеркивалось, что почти десяток крупных индийских и китайских покупателей российской нефти объявили о намерении приостановить закупку российской нефти с поставками в декабре.

Данные LSEG Workspace в понедельник показали, что 12 ноября цена на эталонную нефть марки Urals, которую отгружают в российском черноморском нефтяном хабе Новороссийск, составляла 45,35 доллара за баррель, что является самым низким показателем с марта 2023 года. Тогда Россия только начинала формировать «теневой флот» танкеров, чтобы избежать ограничения цен в 60 долларов за баррель, установленного странами «Группы семи» в декабре 2023 года.

12 ноября фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 62,71 доллара, а в понедельник - 64,03 доллара. Цена на нефть марки Urals из Новороссийска в понедельник выросла до 47,01 доллара. Загрузка нефти в черноморском порту возобновилась после прекращения из-за дроновой и ракетной атаки.

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что скидки на российскую нефть по сравнению с Brent увеличились на фоне того, как крупные индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки в ответ на санкции США.

Представитель Министерства финансов США заявил, что санкции «истощают военную машину Путина», и министерство «готово принять дальнейшие меры, если это необходимо, чтобы положить конец бессмысленным убийствам» в Украине.