Санкции США сократили число покупателей российской нефти в Китае – Bloomberg

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Китайские нефтеперерабатывающие компании сокращают закупки российской нефти из-за санкций США и их союзников. Это касается как государственных гигантов, так и частных фирм, что приводит к падению цен на ESPO.

Санкции США сократили число покупателей российской нефти в Китае – Bloomberg

Китайские нефтеперерабатывающие компании, как государственные гиганты, так и частные фирмы, сокращают закупки российской нефти после санкций США и их союзников против ключевых российских производителей и части их клиентов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Среди пострадавших поставок – популярная марка ESPO, цены на которую резко упали. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy, около 400 тыс. баррелей в день, или до 45% всего импорта российской нефти в Китай, подпадают под так называемый "бойкот покупателей".

Государственные компании, такие как Sinopec и PetroChina, временно воздерживаются от закупок российской нефти, отменяя отдельные поставки после санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Частные переработчики также с осторожностью воздерживаются от сделок, опасаясь аналогичных наказаний, как в случае компании Shandong Yulong Petrochemical, которую недавно внесли в "черный список" Великобритания и ЕС.

Ограничения импорта из России могут усилить позиции других поставщиков, включая США, которые недавно подписали торговое соглашение с Китаем. Однако для Москвы санкции не стали полным провалом: некоторые компании, как Yulong, из-за нехватки альтернатив увеличили закупки российской нефти.

- подчеркивает издание.

Кроме того, ограничение на закупку российской нефти у частных переработчиков частично связано с исчерпанными квотами на импорт из-за налоговых изменений, сокративших использование других видов сырья. Таким образом, санкции и административные ограничения заставляют китайские компании осторожнее подходить к закупкам российской нефти, а Москва сталкивается с проблемами сбыта на одном из крупнейших рынков мира.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.

Также УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты