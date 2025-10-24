Угорщина працює над тим, як обійти санкції США проти нафтових компаній рф - Орбан

Угорщина працює над тим, щоб знайти спосіб обійти санкції США проти російських нафтових компаній, заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан у п’ятницю, не надаючи деталей і не даючи жодних ознак того, що він планує ігнорувати обмеження. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання президент США Дональд Трамп, близький союзник угорського лідера, у середу вперше за свій другий термін запровадив санкції проти росії, націлившись на "лукойл" та "роснефть", намагаючись змусити москву погодитися на режим припинення вогню в Україні.

Рух Трампа призвів до зростання цін на нафту та залишив низку питань для Угорщини та Словаччини — найбільших покупців російської нафти в ЄС після отримання виключень із обмежень ЄС.

Орбан заявив, що обговорював ситуацію з угорською нафтогазовою компанією MOL.

"Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції", — сказав він в інтерв’ю державному радіо Kossuth.

Сенат США готується до "тижня росії" після санкцій Трампа проти російської нафти - Politico

НПЗ MOL в Угорщині та Словаччині, із загальною потужністю переробки 14,2 млн тонн сирої нафти на рік, залежать від російської нафти, що транспортується через нафтопровід "Дружба".

Словацька дочірня компанія MOL — Slovnaft — у четвер заявила, що аналізує можливий вплив санкцій США на свою діяльність, які мають набути чинності пізніше у листопаді.

Видання також зауважує, що минулого року MOL зіткнулася з проблемами у поставках після того, як Україна запровадила санкції проти "лукойлу". Компанія уклала угоди щодо придбання обсягів нафти на кордоні Білорусь–Україна, щоб забезпечити подальший потік поставок.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

23 жовтня володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп продовжує однаково тиснути як на російського диктатора володимира путіна, так і на Президента України Володимира Зеленського.