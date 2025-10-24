Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує однаково тиснути як на російського диктатора володимира путіна, так і на Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на News Max.

Деталі

За словами дипломата, найважливішим результатом нещодавньої зустрічі президента Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стало оголошення нових санкцій проти двох російських нафтових компаній та їхніх дочірніх підприємств. Йдеться про "лукойл" і "роснєфть".

Вітакер зазначив, що цей крок підкреслює рішучість Трампа покласти край тому, що він назвав "безглуздим і жорстоким конфліктом" в Україні. Він підкреслив, що, хоча адміністрація залишається відданою допомозі Україні в захисті її суверенітету, Трамп переніс акцент на те, щоб змусити і москву, і Київ сісти за стіл переговорів.

Також Вітакер додав, що прогрес росіян на полі бою за останні 10 місяців був мінімальним, незважаючи на приголомшливі втрати.

путін не досягає жодних стратегічних успіхів. Він просто продовжує дозволяти різанину, яка відбувається на передовій, не маючи нічого, чим би можна було похвалитися - заявив дипломат.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.