Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 6758 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 00:17 • 8898 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 14641 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 29359 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 28625 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29259 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 38299 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 29475 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 53136 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 46263 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
94%
742мм
Популярнi новини
Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про визнання росії спонсором тероризму23 жовтня, 22:49 • 10053 перегляди
Правоохоронці затримали 9 осіб, які продавали "трофейну" зброю в Україні: вилучили гранатомети й автоматиPhoto23 жовтня, 23:15 • 10164 перегляди
Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила24 жовтня, 00:39 • 4230 перегляди
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters01:38 • 9850 перегляди
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 02:49 • 10638 перегляди
Публікації
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 6770 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 32702 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 53139 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 46264 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 40531 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Гітанас Науседа
Чак Шумер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Білий дім
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 19015 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 23692 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 33941 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 42174 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 61581 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп однаково тисне на путіна і Зеленського. Нещодавні санкції проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснєфть" стали результатом зустрічі Трампа з генсеком НАТО.

Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує однаково тиснути як на російського диктатора володимира путіна, так і на Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на News Max.

Деталі

За словами дипломата, найважливішим результатом нещодавньої зустрічі президента Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стало оголошення нових санкцій проти двох російських нафтових компаній та їхніх дочірніх підприємств. Йдеться про "лукойл" і "роснєфть".

Вітакер зазначив, що цей крок підкреслює рішучість Трампа покласти край тому, що він назвав "безглуздим і жорстоким конфліктом" в Україні. Він підкреслив, що, хоча адміністрація залишається відданою допомозі Україні в захисті її суверенітету, Трамп переніс акцент на те, щоб змусити і москву, і Київ сісти за стіл переговорів.

Також Вітакер додав, що прогрес росіян на полі бою за останні 10 місяців був мінімальним, незважаючи на приголомшливі втрати.

путін не досягає жодних стратегічних успіхів. Він просто продовжує дозволяти різанину, яка відбувається на передовій, не маючи нічого, чим би можна було похвалитися

- заявив дипломат.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Сутички
Володимир Путін
Міністерство фінансів США
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ