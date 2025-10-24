Трамп давит на путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 5530 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 00:17 • 7736 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 14202 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 28933 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 28275 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29123 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 38217 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 29463 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 52799 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 45958 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
94%
742мм
Популярные новости
Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма23 октября, 22:49 • 9252 просмотра
Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматыPhoto23 октября, 23:15 • 9382 просмотра
Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через «Дію»: новые правила24 октября, 00:39 • 3372 просмотра
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters01:38 • 8940 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме02:49 • 10182 просмотра
публикации
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
06:00 • 5520 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 32355 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 52791 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 45955 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 40253 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Гитанас Науседа
Блогеры
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Херсон
Литва
Реклама
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 18885 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 23560 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 33819 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 42061 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 61469 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Сухой Су-30
Ил-78

Трамп давит на путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп одинаково давит на путина и Зеленского. Недавние санкции против российских нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть" стали результатом встречи Трампа с генсеком НАТО.

Трамп давит на путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп продолжает одинаково давить как на российского диктатора владимира путина, так и на Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News Max.

Детали

По словам дипломата, важнейшим результатом недавней встречи президента Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте стало объявление новых санкций против двух российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий. Речь идет о "лукойле" и "роснефти".

Уитакер отметил, что этот шаг подчеркивает решимость Трампа положить конец тому, что он назвал "бессмысленным и жестоким конфликтом" в Украине. Он подчеркнул, что, хотя администрация остается приверженной помощи Украине в защите ее суверенитета, Трамп перенес акцент на то, чтобы заставить и москву, и Киев сесть за стол переговоров.

Также Уитакер добавил, что прогресс россиян на поле боя за последние 10 месяцев был минимальным, несмотря на ошеломляющие потери.

путин не достигает никаких стратегических успехов. Он просто продолжает допускать резню, которая происходит на передовой, не имея ничего, чем бы можно было похвастаться

- заявил дипломат.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

В среду, 23 октября, владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Столкновения
Владимир Путин
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев