Трамп давит на путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп продолжает одинаково давить как на российского диктатора владимира путина, так и на Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News Max.

Детали

По словам дипломата, важнейшим результатом недавней встречи президента Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте стало объявление новых санкций против двух российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий. Речь идет о "лукойле" и "роснефти".

Уитакер отметил, что этот шаг подчеркивает решимость Трампа положить конец тому, что он назвал "бессмысленным и жестоким конфликтом" в Украине. Он подчеркнул, что, хотя администрация остается приверженной помощи Украине в защите ее суверенитета, Трамп перенес акцент на то, чтобы заставить и москву, и Киев сесть за стол переговоров.

Также Уитакер добавил, что прогресс россиян на поле боя за последние 10 месяцев был минимальным, несмотря на ошеломляющие потери.

путин не достигает никаких стратегических успехов. Он просто продолжает допускать резню, которая происходит на передовой, не имея ничего, чем бы можно было похвастаться - заявил дипломат.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

В среду, 23 октября, владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.