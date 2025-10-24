Сенат США готується до "тижня росії" після санкцій Трампа проти російської нафти - Politico

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що очікує, що Сенат проведе "тиждень росії". У Сенаті розглядають можливість голосування за санкції після того, як Трамп націлився на російську нафту, повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Автори двопартійного законопроекту про введення широких санкцій проти росії сподіваються, що Сенат нарешті готовий розглянути їхній законопроект після того, як президент Дональд Трамп наклав цього тижня санкції на енергетичний сектор москви.

Ліндсі Грем заявив, що Конгрес "повинен продовжувати тиск". Він сказав, що Сенат може призначити "тиждень росії", під час якого буде розглянуто кілька законопроектів, пов'язаних з війною рф проти України.

Ми маємо можливість створити режим санкцій, який не підлягатиме юридичному оскарженню - сказав Грем журналістам, пояснюючи, чому дії Конгресу будуть розсудливішими, ніж односторонні кроки Трампа.

Крім того, Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь висловили припущення, що на розгляд можуть бути винесені й інші законопроекти, зокрема заходи, що дозволяють перепрофілювати заморожені російські активи для використання Україною, та визнання росії державою, що підтримує тероризм.

Водночас лідер меншості Чак Шумер у четвер поза засіданням заявив, що Сенат повинен просунути "сильний, жорсткий законопроект про санкції".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп обрав середній за жорсткістю варіант санкцій проти росії, спрямованих на енергетичний сектор.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп продовжує однаково тиснути як на російського диктатора володимира путіна, так і на Президента України Володимира Зеленського.