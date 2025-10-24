Сенат США готовится к "неделе россии" после санкций Трампа против российской нефти - Politico

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что ожидает, что Сенат проведет "неделю россии". В Сенате рассматривают возможность голосования за санкции после того, как Трамп нацелился на российскую нефть, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Авторы двухпартийного законопроекта о введении широких санкций против россии надеются, что Сенат наконец готов рассмотреть их законопроект после того, как президент Дональд Трамп наложил на этой неделе санкции на энергетический сектор москвы.

Линдси Грэм заявил, что Конгресс "должен продолжать давление". Он сказал, что Сенат может назначить "неделю россии", во время которой будет рассмотрено несколько законопроектов, связанных с войной рф против Украины.

Мы имеем возможность создать режим санкций, который не будет подлежать юридическому оспариванию - сказал Грэм журналистам, объясняя, почему действия Конгресса будут более разумными, чем односторонние шаги Трампа.

Кроме того, Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь высказали предположение, что на рассмотрение могут быть вынесены и другие законопроекты, в частности меры, позволяющие перепрофилировать замороженные российские активы для использования Украиной, и признание россии государством, поддерживающим терроризм.

В то же время лидер меньшинства Чак Шумер в четверг вне заседания заявил, что Сенат должен продвинуть "сильный, жесткий законопроект о санкциях".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп выбрал средний по жесткости вариант санкций против россии, направленных на энергетический сектор.

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп продолжает одинаково давить как на российского диктатора владимира путина, так и на Президента Украины Владимира Зеленского.