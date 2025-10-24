Трамп обрав середній варіант санкцій проти росії - WSJ

Президент США Дональд Трамп обрав середній за жорсткістю варіант санкцій проти росії, спрямованих на енергетичний сектор. Це сталося після того, як Трамп дійшов висновку, що путін "водить його за ніс", продовжуючи завдавати ударів по Україні.