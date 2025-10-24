Трамп обрав середній варіант санкцій проти росії - WSJ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп обрав середній за жорсткістю варіант санкцій проти росії, спрямованих на енергетичний сектор. Це сталося після того, як Трамп дійшов висновку, що путін "водить його за ніс", продовжуючи завдавати ударів по Україні.
Президент США Дональд Трамп мав три варіанти санкцій проти росії, але вибрав середній за жорсткістю. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Як зазначає видання, найжорсткіший варіант передбачав санкції проти російської промисловості та вищого керівництва країни, середній варіант - проти енергетичного сектора, а найм'якший - обмежені заходи. Однак про які саме - не уточнюється.
Також зазначається, що терпіння Трампа вичерпалося, коли він дійшов висновку, що російський диктатор путін "водить його за носа" і продовжує завдавати ударів по Україні. Через кілька годин після скасування зустрічі в Будапешті, росіяни завдали нових ударів - було зруйновано будинок дитячого садку, загинули люди.
За даними видання, Трамп не став коментувати нові російські удари, але дії путіна викликали в нього роздратування.
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
23 жовтня володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.
Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп продовжує однаково тиснути як на російського диктатора володимира путіна, так і на Президента України Володимира Зеленського.