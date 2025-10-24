Трамп выбрал средний вариант санкций против россии - WSJ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выбрал средний по жесткости вариант санкций против России, направленных на энергетический сектор. Это произошло после того, как Трамп пришел к выводу, что Путин "водит его за нос", продолжая наносить удары по Украине.
Президент США Дональд Трамп имел три варианта санкций против россии, но выбрал средний по жесткости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Как отмечает издание, самый жесткий вариант предусматривал санкции против российской промышленности и высшего руководства страны, средний вариант - против энергетического сектора, а самый мягкий - ограниченные меры. Однако о каких именно - не уточняется.
Также отмечается, что терпение Трампа иссякло, когда он пришел к выводу, что российский диктатор путин "водит его за нос" и продолжает наносить удары по Украине. Через несколько часов после отмены встречи в Будапеште, россияне нанесли новые удары - был разрушен дом детского сада, погибли люди.
По данным издания, Трамп не стал комментировать новые российские удары, но действия путина вызвали у него раздражение.
Напомним
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки 22 октября официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
23 октября владимир путин заявил, что новые санкции США имеют серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать о "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.
Также УНН сообщал, что Дональд Трамп продолжает одинаково давить как на российского диктатора владимира путина, так и на Президента Украины Владимира Зеленского.