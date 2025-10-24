Венгрия работает над тем, как обойти санкции США против нефтяных компаний рф - Орбан

Венгрия работает над тем, чтобы найти способ обойти санкции США против российских нефтяных компаний, заявил премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, не предоставляя деталей и не давая никаких признаков того, что он планирует игнорировать ограничения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп, близкий союзник венгерского лидера, в среду впервые за свой второй срок ввел санкции против России, нацелившись на "Лукойл" и "Роснефть", пытаясь заставить Москву согласиться на режим прекращения огня в Украине.

Движение Трампа привело к росту цен на нефть и оставило ряд вопросов для Венгрии и Словакии — крупнейших покупателей российской нефти в ЕС после получения исключений из ограничений ЕС.

Орбан заявил, что обсуждал ситуацию с венгерской нефтегазовой компанией MOL.

"Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", — сказал он в интервью государственному радио Kossuth.

НПЗ MOL в Венгрии и Словакии, с общей мощностью переработки 14,2 млн тонн сырой нефти в год, зависят от российской нефти, транспортируемой через нефтепровод "Дружба".

Словацкая дочерняя компания MOL — Slovnaft — в четверг заявила, что анализирует возможное влияние санкций США на свою деятельность, которые должны вступить в силу позднее в ноябре.

Издание также отмечает, что в прошлом году MOL столкнулась с проблемами в поставках после того, как Украина ввела санкции против "Лукойла". Компания заключила соглашения по приобретению объемов нефти на границе Беларусь–Украина, чтобы обеспечить дальнейший поток поставок.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки 22 октября официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

23 октября Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп продолжает одинаково давить как на российского диктатора Владимира Путина, так и на Президента Украины Владимира Зеленского.