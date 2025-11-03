$42.080.01
Санкції США зменшили кількість покупців російської нафти в Китаї – Bloomberg

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Китайські нафтопереробні компанії зменшують закупівлі російської нафти через санкції США та їхніх союзників. Це стосується як державних гігантів, так і приватних фірм, що призводить до падіння цін на ESPO.

Санкції США зменшили кількість покупців російської нафти в Китаї – Bloomberg

Китайські нафтопереробні компанії, як державні гіганти, так і приватні фірми, скорочують закупівлі російської нафти після санкцій США та їхніх союзників проти ключових російських виробників і частини їхніх клієнтів. Про це повідомля Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Серед уражених постачань – популярна марка ESPO, ціни на яку різко впали. За оцінками консалтингової компанії Rystad Energy, близько 400 тис. барелів на день, або до 45% всього імпорту російської нафти в Китай, підпадають під так званий "бойкот покупців".

Державні компанії, такі як Sinopec і PetroChina, тимчасово утримуються від закупівель російської нафти, скасовуючи окремі поставки після санкцій проти "Роснафти" і "Лукойла". Приватні переробники також з обережністю утримуються від угод, побоюючись аналогічних покарань, як у випадку компанії Shandong Yulong Petrochemical, яку нещодавно внесли до "чорного списку" Велика Британія та ЄС.

Обмеження імпорту з росії можуть посилити позиції інших постачальників, включно зі США, які нещодавно підписали торгову угоду з Китаєм. Однак для Москви санкції не стали повним провалом: деякі компанії, як Yulong, через брак альтернатив збільшили закупівлі російської нафти.

- наголошує видання.

Крім того, обмеження на закупівлю російської нафти у приватних переробників частково пов’язане з вичерпаними квотами на імпорт через податкові зміни, що скоротили використання інших видів сировини. Таким чином, санкції та адміністративні обмеження змушують китайські компанії обережніше підходити до закупівель російської нафти, а Москва стикається з проблемами збуту на одному з найбільших ринків світу.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Також УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Bloomberg
Європейський Союз
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки