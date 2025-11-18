Санкції проти "роснефті" та "лукойлу" вже скорочують нафтові доходи рф - Мінфін США

Міністерство фінансів США заявило у понеділок, що санкції США проти російських нафтових гігантів "роснефть" та "лукойл" вже знижують доходи росії від продажу нафти і, ймовірно, призведуть до скорочення обсягів продажів російської нафти у довгостроковій перспективі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що аналіз первинного впливу санкцій, оголошених 22 жовтня, на ринок показав, що вони "надають очікуваний вплив, скорочуючи доходи росії за рахунок зниження цін на російську нафту і, отже, здатність країни фінансувати свої воєнні зусилля проти України".

Дії Міністерства фінансів стали одними із найжорсткіших санкцій США з моменту повномасштабного вторгнення росії на Україну в лютому 2022 року та першими прямими санкціями, запровадженими президентом Дональдом Трампом проти росії з моменту його вступу на посаду у січні.

Санкції встановлюють термін до 21 листопада, протягом якого компанії мають припинити співпрацю з "роснефтью" та "лукойлом". Порушники можуть бути відрізані від доларової фінансової системи.

Однак, пише видання, залишалося незрозумілим, як Мінфін США забезпечуватиме дотримання санкцій. Двома найбільшими покупцями російської нафти були Китай та Індія.

В аналізі OFAC говорилося, що кілька ключових сортів російської нафти продавалися за багаторічними мінімумами, і наголошувалося, що майже десяток великих індійських та китайських покупців російської нафти оголосили про намір призупинити закупівлю російської нафти з постачанням у грудні.

Дані LSEG Workspace у понеділок показали, що 12 листопада ціна на еталонну нафту марки Urals, яку відвантажують у російському чорноморському нафтовому хабі Новоросійськ, становила 45,35 долара за барель, що є найнижчим показником з березня 2023 року. Тоді росія лише починала формувати "тіньовий флот" танкерів, щоб уникнути обмеження цін у 60 доларів за барель, встановленого країнами "Групи семи" у грудні 2023 року.

12 листопада ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні 62,71 долара, а у понеділок - 64,03 долара. Ціна на нафту марки Urals з Новоросійська в понеділок зросла до 47,01 долара. Завантаження нафти в чорноморському порту відновилося після припинення через дронову і ракетну атаку.

Раніше цього місяця агентство Reuters повідомило, що знижки на російську нафту в порівнянні з Brent збільшилися, на тлі того, як великі індійські та китайські нафтопереробні заводи скоротили закупівлю у відповідь на санкції США.

Представник Міністерства фінансів США заявив, що санкції "виснажують воєнну машину путіна", і міністерство "готове вжити подальших заходів, якщо це необхідно, щоб покласти край безглуздим вбивствам" в Україні.