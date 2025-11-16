Порт у новоросійську відновив завантаження нафти після української атаки - Reuters
Київ • УНН
Найбільший порт рф на Чорному морі, Новоросійськ, відновив експорт нафти після тимчасової зупинки 14 листопада. Це сталося після атаки безпілотників, яка спричинила пошкодження нафтотерміналу.
У росії порт новоросійська відновив завантаження нафти після нещодавньої української атаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Порт новоросійська, який є найбільшим портом рф на Чорному морі, а також сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму тимчасово призупинили експорт нафти в п'ятницю, 14 листопада. У результаті світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 2%.
На новоросійськ припадає близько п'ятої частини російського експорту нафти, і тривале закриття змусило б закрити нафтові свердловини в західному сибіру. Це значно зменшило б обсяг нафти, що постачається на світові ринки другим за величиною експортером у світі
Водночас у жовтні поточного року у порту новоросійська було відвантажено 3,22 млн тонн російської сирої нафти, або 761 000 барелів на день. Також у жовтні поточного року було експортовано 1,794 млн тонн нафтопродуктів, повідомляє Reuters.
Нагадаємо
У ніч на 14 листопада новоросійськ атакували безпілотники. Вони пошкодили нафтотермінал на перевантажувальному комплексі "Шесхарис" та спричинили пожежу.