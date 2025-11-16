Порт у новоросійську відновив завантаження нафти після української атаки - Reuters

$42.060.00
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16:59 • 15197 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16:36 • 17056 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 40392 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 24998 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 34532 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 47761 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45074 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42111 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53117 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Популярнi новини
Nana з K-Pop-гурту After School знешкодила озброєного зловмисника, що увірвався до її будинку16 листопада, 11:08 • 5590 перегляди
Атаковано Новокуйбишевський НПЗ у самарській області рф, який забезпечує армію загарбників - Генштаб 16 листопада, 11:46 • 17544 перегляди
Ворожий безпілотник типу "Молнія" вдарив по дитячому майданчику в ХарковіVideo16 листопада, 12:33 • 11845 перегляди
У селі графівка під бєлгородом здійнявся великий стовп диму після ймовірного обстрілуPhoto15:21 • 4280 перегляди
Українським біженцям у Великій Британії доведеться повернутися додому після війни - голова МВС Шабана Махмуд17:20 • 3796 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 40381 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 48044 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 97818 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 85066 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 57489 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Лев XIV
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Варшава
Ісландія
Херсонська область
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 27720 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 97818 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 36407 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 52131 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 43924 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Фільм

Порт у новоросійську відновив завантаження нафти після української атаки - Reuters

Київ • УНН

 • 2446 перегляди

Найбільший порт рф на Чорному морі, Новоросійськ, відновив експорт нафти після тимчасової зупинки 14 листопада. Це сталося після атаки безпілотників, яка спричинила пошкодження нафтотерміналу.

Порт у новоросійську відновив завантаження нафти після української атаки - Reuters

У росії порт новоросійська відновив завантаження нафти після нещодавньої української атаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Порт новоросійська, який є найбільшим портом рф на Чорному морі, а також сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму тимчасово призупинили експорт нафти в п'ятницю, 14 листопада. У результаті світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 2%.

На новоросійськ припадає близько п'ятої частини російського експорту нафти, і тривале закриття змусило б закрити нафтові свердловини в західному сибіру. Це значно зменшило б обсяг нафти, що постачається на світові ринки другим за величиною експортером у світі

- йдеться в публікації.

Водночас у жовтні поточного року у порту новоросійська було відвантажено 3,22 млн тонн російської сирої нафти, або 761 000 барелів на день. Також у жовтні поточного року було експортовано 1,794 млн тонн нафтопродуктів, повідомляє Reuters.

Нагадаємо

У ніч на 14 листопада новоросійськ атакували безпілотники. Вони пошкодили нафтотермінал на перевантажувальному комплексі "Шесхарис" та спричинили пожежу.

Євген Устименко

Війна в УкраїніЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Чорне море