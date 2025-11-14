Експорт нафти з російського порту новоросійськ призупинено після дронової атаки - Reuters
Київ • УНН
Російський чорноморський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки безпілотника. Нафтопровідна монополія "Транснефть" призупинила постачання нафти до порту.
Деталі
Російський чорноморський порт Новоросійськ у п'ятницю призупинив експорт нафти після дронової атаки, а нафтопровідна монополія "транснефть" призупинила постачання нафти до порту, повідомили агентству Reuters два джерела в галузі.
"транснефть", як вказано, відмовилася від коментарів.
