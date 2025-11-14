Нафта подорожчала на 2% після ураження нафтобази в новоросійську

Ціни на нафту підскочили приблизно на 2% у п'ятницю на тлі побоювань щодо постачання після атаки безпілотника на нафтобазу в російському чорноморському порту Новоросійськ, великому експортному вузлі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

До 03:15 за Гринвічем (05:15 за Києвом) ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,24, або на 1,97%, до $64,25 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на $1,25, або на 2,13%, до $59,94.

Внаслідок атаки вранці у п'ятницю було пошкоджено судно в порту, житлові будинки та нафтобазу в російському чорноморському порту Новоросійськ, внаслідок чого постраждали три члени екіпажу судна, повідомили російські офіційні особи.

"Атаки українських безпілотників на порт Новоросійськ викликали нові побоювання з приводу перебоїв з постачанням нафти, оскільки цей порт є другим за величиною вузлом експорту нафти в росії і послідували за черговою великою атакою на Туапсе, що сталася лише два тижні тому", - заявила Джун Го, старший аналітик нафтового ринку Sparta Commodities..

"Масштаби збитків поки невідомі, але якщо ситуація продовжить розвиватися в тому ж дусі, то постачання нафти та нафтопродуктів із росії скоротяться", - сказала експерт.

Зростання цін відбулося після того, як у середу ціни на нафту марок Brent та WTI впали приблизно на 3% на тлі публікації звіту ОПЕК, у якому йдеться про те, що світова пропозиція нафти відповідатиме попиту в 2026 році, що є черговим відхиленням від попередніх прогнозів про дефіцит пропозиції.

За цей тиждень ціна на нафту Brent зросла на 0,94%, а на нафту WTI – на 0,28%.

Управління енергетичної інформації США (EIA) у четвер повідомило про більш значне, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США минулого тижня, тоді як запаси бензину та дистилятів знизилися менше, ніж очікувалося.

Інвестори також стежать за впливом західних санкцій на постачання російської нафти та торговельні потоки.

США ввели санкції проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть" у межах зусиль щодо залучення кремля до мирних переговорів щодо війни рф проти України. Санкції забороняють угоди із російськими компаніями після 21 листопада.

Близько 1,4 млн барелів російської нафти на добу, що становить майже третину від потенціалу морського експорту країни, додалося до запасів на танкерах, оскільки розвантаження сповільнюється через санкції США проти "роснефті" та "лукойлу", повідомив у четвер JPMorgan.

Банк також заявив, що після 21 листопада, коли спливає дедлайн щодо прийому нафти від компаній, які потрапили під санкції, розвантаження вантажів може значно ускладнитися.