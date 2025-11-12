$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20714 перегляди
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Мільярди барелів нафти накопичуються на танкерах в океанах, це вказує на напруженість через санкції - Bloomberg

Київ • УНН

 • 4680 перегляди

Значна частина приросту обсягу нафти на танкерах з кінця серпня припадає на країни під санкціями. Це свідчить про збої у нафтовій торгівлі та загрожує доходам нафтових держав, що перебувають під санкціями.

Мільярди барелів нафти накопичуються на танкерах в океанах, це вказує на напруженість через санкції - Bloomberg

Нагромадження мільярдів барелів нафти у світових океанах включає непропорційно велику кількість нафти з країн, які під санкціями, що є ознакою того, що ці заходи вносять певний збій у нафтову торгівлю, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними відстеження суден Vortexa, Kpler та OilX, приблизно 40% приросту обсягу нафти на танкерах з кінця серпня припадає на барелі з росії, Ірану, Венесуели або нафти неясного походження. Навіть найнижча оцінка, близько 20%, являє собою більшу частку у світовому видобутку нафти, ніж та, яку мають ці три країни, пише видання.

Накопичення не означає, що барелі ніколи не будуть продані, але це загрожує доходам нафтових держав, що перебувають під санкціями, і має подальші наслідки для світового ринку нафти, який, за прогнозами, рухається до надлишку пропозиції. Хоча зростання частково відображає зростання видобутку, воно також свідчить про певні проблеми з відвантаженням. Одночасно спостерігається різке зростання непідсанкційних поставок, пише видання.

Доля всієї цієї нафти, що перевозиться морем, незалежно від того, чи постраждала вона від санкцій, чи ні, значною мірою вплине на те, як рухатимуться ціни на нафту протягом наступних кількох місяців, заявили трейдери. Обережність щодо останніх заходів Заходу провокує деяке перегрупування потоків нафти, що спричиняє резонанс для великих імпортерів, таких як Індія та Китай, тоді як перевантажений танкерний флот на короткий час збільшив щоденні витрати на транспортування більш ніж на 100 000 доларів, зазначає видання.

"Частина цього зростання пояснюється посиленням західних санкцій, через які російська нафта застрягла на суднах і не могла бути вивантажена, - пишуть аналітики Clarksons Securities, у тому числі Фроде Моркедал. - Попередні покупці закупили заміну на Близькому Сході та в Атлантиці".

Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США29.10.25, 10:48 • 33067 переглядiв

Згідно з аналізом Bloomberg, що базується на даних компаній, що відстежують рух суден, основною причиною зростання постачання нафти через обмеження є російські поставки.

Обсяг російських морських поставок останніми тижнями збільшився, оскільки країна збільшила обсяги видобутку нафти в межах відіграшу раніше укладених угод про скорочення видобутку з партнерами групи нафтовидобувних країн ОПЕК+, пише видання. Імовірно, частина нафти перенаправляється на експортні термінали внаслідок атак на нафтову інфраструктуру рф, зокрема на нафтопереробні заводи, зауважує видання.

Експорт російських нафтопродуктів обвалився до найнижчого рівня з 2022 року – санкції та удари дронів б’ють по енергетиці рф – Вloomberg30.10.25, 23:20 • 4271 перегляд

Тим часом безпрецедентний тиск Заходу на покупців російських барелів призводить до зупинки відвантаження деяких партій нафти, причому індійські НПЗ, зокрема, утримуються від приймання, що свідчить про те, що Китай, можливо, не захоче компенсувати цей дефіцит, пише видання. Санкції США щодо двох найбільших російських нафтовидобувних компаній, ПАТ "роснефть" та ПАТ "лукойл", ще більше ускладнили торгівлю їхньою нафтою.

Згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних Міністерства фінансів, податкові надходження до нафтового сектора росії минулого місяця впали у річному обчисленні більш як на 24%. Уряд росії вже очікує, що надходження від нафти і газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії 2020 року.

Іранські поставки також різко зросли, досягнувши найвищого рівня за сім років у жовтні, того ж місяця, коли США запровадили санкції проти великого китайського терміналу за його роль у купівлі барелів, які використовуються для фінансування ісламського режиму.

Звісно, ​​у танкерах у морі також є велика кількість непідсанкційної нафти, на тлі того, як світовий видобуток зростає. Дані OilX показують, що найбільший внесок у зростання з кінця серпня внесла Саудівська Аравія, за якою слідують США та росія.

Минулого місяця королівство відвантажувало нафту за кордон максимальними темпами за два з половиною роки, продовжуючи відновлювати частку ринку, втрачену за роки обмежень видобутку з боку Організації країн-експортерів нафти та її союзників.

ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії збільшує видобуток, незважаючи на падіння цін на нафту - FT03.05.25, 15:51 • 10375 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
ОПЕК
Bloomberg
Венесуела
Індія
Саудівська Аравія
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран