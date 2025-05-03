ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії збільшує видобуток, незважаючи на падіння цін на нафту - FT

Вісім країн-членів ОПЕК+, включаючи Саудівську Аравію та росію, оголосили про друге поспіль щомісячне збільшення видобутку нафти на 411 000 барелів на день у червні, незважаючи на те, що ціни на нафту продовжують знижуватися через побоювання надлишкової пропозиції та слабкої економічної активності. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Минулого місяця картель здивував ринок, оголосивши про збільшення видобутку на таку ж кількість — це більш ніж утричі перевищило очікування. Комбінація зростання поставок з боку ОПЕК та побоювання, що американські торговельні мита зашкодять світовій економіці, призвела до зниження еталонної ціни на нафту Brent майже на 20% з 2 квітня — до $61 за барель, що близько до чотирирічного мінімуму.

"Рішення ОПЕК+ знову збільшити видобуток на фоні падіння ринку означає суттєву зміну підходу", - сказав Хорхе Леон, колишній співробітник ОПЕК, який зараз працює в енергетичній консалтинговій компанії Rystad.

"ОПЕК+ щойно кинула бомбу на нафтовий ринок", — зазначив він, додавши: "Минуломісячне рішення було сигналом тривоги. Сьогоднішнє рішення — чітке повідомлення, що група на чолі з Саудівською Аравією змінює стратегію та прагне повернути частку ринку після років скорочення видобутку".

Доповнення

Протягом останніх трьох років ОПЕК+ скорочувала сукупний видобуток майже на 6 млн барелів на день, щоб підтримати ціни — стратегія, яка спершу утримувала нафту вище $90 за барель більшу частину 2022 року. Проте її ефективність знизилась на фоні слабкого попиту, зростання видобутку в США та недотримання квот серед деяких країн-членів.

Напруження всередині картелю зростає, особливо з Казахстаном, який наростив видобуток на своєму родовищі Тенгіз, що керується Chevron, і заявив, що ставитиме "національні інтереси" вище за групові квоти.

У відповідь Саудівська Аравія почала згортати обмеження на виробництво, ініціювавши цьогорічне збільшення видобутку. Королівство, яке за останні три роки скоротило власний видобуток на 2 млн барелів на день, все більше розчаровується з приводу того, що воно несе на собі основний тягар скорочень, тоді як інші члени, включаючи Казахстан і Ірак, постійно перевищують свої квоти.

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Саудівські посадовці зараз налаштовані збільшити пропозицію, навіть якщо це призведе до тривалого періоду низьких цін, за словами осіб, обізнаних із позицією королівства. Незрозуміло, чому Саудівська Аравія, яка має труднощі з балансуванням державного бюджету через низькі ціни на нафту, перейшла до нової стратегії, що, ймовірно, спричинить ще нижчі ціни до кінця року.

Деякі аналітики ставлять під сумнів, скільки нафти насправді потрапить на ринок. Б’ярне Шильдроп, головний аналітик з сировинних товарів у SEB, зауважив, що в квітні видобуток ОПЕК+ знизився на 200 000 барелів на день через санкції проти Венесуели, і заявив, що заплановане збільшення може не реалізуватись, якщо країни, які раніше порушували квоти — як-от Казахстан, Ірак та ОАЕ — скоротять видобуток.

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