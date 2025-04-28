Ціни на нафту зростають на тлі економічної невизначеності та побоювань щодо дій з боку ОПЕК+

Ціни на нафту зросли в понеділок на тлі невизначеність щодо торговельних переговорів між США і Китаєм. Також ситуацію ускладнюють можливі рішення ОПЕК+ щодо збільшення пропозиції. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 21 цент, або на 0,3%, до 67,08 долара за барель . Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 24 центи, або на 0,4%, до 63,26 долара за барель. Обидва індекси зростають вже третю сесію поспіль.

Відсутність новин підштовхує ціни на нафту до помірного зростання, оскільки трейдери знаходяться в очікуванні потенційного збільшення пропозиції ОПЕК+ після зустрічі, яка має відбутися 5 травня, і значного збільшення видобутку в США - сказав Майкл Маккарті, головний виконавчий директор австралійської платформи онлайн-торгівлі Moomoo.

Очікується, що деякі члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники, відомі як ОПЕК+, на зустрічі 5 травня запропонують групі прискорити збільшення видобутку нафти другий місяць поспіль.

Очікування надлишку пропозиції та занепокоєння щодо впливу тарифів на світову економіку призвели до падіння цін на нафту Brent та WTI на минулому тижні більш ніж на 1%.

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Ринок сколихнули суперечливі сигнали від президента США Дональда Трампа та Пекіна щодо прогресу в деескалації торговельної війни, яка загрожує глобальному зростанню.

"Гравці ринку залишатимуться в очікуванні відлиги в торговельній війні між США і Китаєм як можливості для покупок", - сказала засновник аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі, яка займається аналізом ринку нафти.

В останньому коментарі з Вашингтона міністр фінансів США Скотт Бессент в неділю не підтвердив заяву Трампа про те, що переговори з Китаєм ведуться. Раніше Пекін заперечував, що такі переговори відбуваються.

Багато учасників весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду і Світового банку заявили, що адміністрація Трампа все ще суперечлива у своїх вимогах до торгових партнерів, які постраждали від його масштабних тарифів.

Інвестори також стежать за ядерними переговорами між Іраном і США в Омані, які тривають цього тижня. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що він залишається "надзвичайно обережним" щодо успіху переговорів.

В Ірані в результаті потужного вибуху в найбільшому порту Бандар-Аббас загинули щонайменше 40 людей, понад 1200 отримали поранення, повідомили в неділю державні ЗМІ.

Доповнення

Ціни на нафту впали в п'ятницю і мали знизитися більш ніж на 3% за тиждень на тлі побоювань щодо надмірної пропозиції та невизначеності навколо переговорів щодо мит між США та Китаєм.