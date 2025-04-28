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Цены на нефть растут на фоне экономической неопределённости и опасений относительно действий со стороны ОПЕК+

Киев • УНН

 • 2738 просмотра

Цены на нефть выросли из-за торговых переговоров США-Китая и возможного увеличения предложения ОПЕК+. Brent подорожала до $67,08, WTI – до $63,26 за баррель.

Цены на нефть растут на фоне экономической неопределённости и опасений относительно действий со стороны ОПЕК+

Цены на нефть выросли в понедельник на фоне неопределенности относительно торговых переговоров между США и Китаем. Также ситуацию усложняют возможные решения ОПЕК+ по увеличению предложения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 21 цент, или на 0,3%, до 67,08 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 24 цента, или на 0,4%, до 63,26 доллара за баррель. Оба индекса растут уже третью сессию подряд.

Отсутствие новостей подталкивает цены на нефть к умеренному росту, поскольку трейдеры находятся в ожидании потенциального увеличения предложения ОПЕК+ после встречи, которая должна состояться 5 мая, и значительного увеличения добычи в США

- сказал Майкл Маккарти, главный исполнительный директор австралийской платформы онлайн-торговли Moomoo.

Ожидается, что некоторые члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники, известные как ОПЕК+, на встрече 5 мая предложат группе ускорить увеличение добычи нефти второй месяц подряд.

Ожидания избытка предложения и беспокойство относительно влияния тарифов на мировую экономику привели к падению цен на нефть Brent и WTI на прошлой неделе более чем на 1%.

россия бурит нефтяные скважины самыми быстрыми темпами за 5 лет на фоне возможного ослабления санкций - Bloomberg25.04.25, 14:58 • 4124 просмотра

Рынок всколыхнули противоречивые сигналы от президента США Дональда Трампа и Пекина относительно прогресса в деэскалации торговой войны, которая угрожает глобальному росту.

"Игроки рынка будут оставаться в ожидании оттепели в торговой войне между США и Китаем как возможности для покупок", - сказала основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари, которая занимается анализом рынка нефти.

В последнем комментарии из Вашингтона министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье не подтвердил заявление Трампа о том, что переговоры с Китаем ведутся. Ранее Пекин отрицал, что такие переговоры происходят.

Многие участники весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка заявили, что администрация Трампа все еще противоречива в своих требованиях к торговым партнерам, пострадавшим от его масштабных тарифов.

Инвесторы также следят за ядерными переговорами между Ираном и США в Омане, которые продолжаются на этой неделе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он остается "чрезвычайно осторожным" относительно успеха переговоров.

В Иране в результате мощного взрыва в крупнейшем порту Бандар-Аббас погибли по меньшей мере 40 человек, более 1200 получили ранения, сообщили в воскресенье государственные СМИ.

Дополнение

Цены на нефть упали в пятницу и должны были снизиться более чем на 3% за неделю на фоне опасений относительно избыточного предложения и неопределенности вокруг переговоров по пошлинам между США и Китаем.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Нефть марки Brent
Скотт Бессент
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Reuters
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