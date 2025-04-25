Нафта відчує 3-процентне падіння за тиждень на тлі тиску пропозиції та невизначеності щодо мит

Ціни на нафту впали в п'ятницю і мали знизитися більш ніж на 3% за тиждень на тлі побоювань щодо надмірної пропозиції та невизначеності навколо переговорів щодо мит між США та Китаєм, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 82 центи до $65,73 за барель о 12:15 за Гринвічем (15:15 за Києвом), впавши на 3,3% за тиждень.

Нафта марки WTI знизилася на 81 цент до $61,98 за барель, знизившись на 4,2% за тиждень.

"... Ціни знижуються, оскільки зберігаються побоювання з приводу надмірної пропозиції з боку ОПЕК+, тоді як перспективи попиту залишаються невизначеними на тлі торгової напруженості, що зберігається. Сильніший долар США також чинив тиск на ціни на сиру нафту", - сказав старший аналітик LSEG Ань Фам.

Нафта втратила попередні досягнення після того, як представник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що Китай і США не ведуть жодних консультацій або переговорів щодо мит. Це суперечить попереднім коментарям президента США Дональда Трампа, який у четвер заявив, що торгові переговори між США та Китаєм продовжуються.

"Трейдери тепер вважають подальше зростання (цін на нафту) малоймовірним у короткостроковій перспективі через торгову війну серед найбільших світових споживачів і спекуляцій про те, що ОПЕК+ може прискорити зростання виробництва з червня", - сказав аналітик Saxo Bank Оле Хансен.

Китай звільнив частину імпорту зі США від своїх 125%-них тарифів і просить компанії визначити критично важливі товари, які їм потрібні без сплати мит, згідно з поінформованими компаніями, що є явною ознакою стурбованості Пекіна економічними наслідками торгової війни.

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Китай підвищив свої мита після того, як Трамп оголосив про вищі мита на китайські товари.

Ціни на нафту на початку цього місяця впали до чотирирічних мінімумів після того, як мита викликали занепокоєння світовим попитом і розпродажем на фінансових ринках.

Зростає занепокоєння щодо надмірної пропозиції. Декілька членів ОПЕК+ запропонували групі прискорити зростання видобутку нафти у другий місяць у червні, повідомило агентство Reuters раніше цього тижня.

Ціни на нафту стабілізувалася після падіння на 2% через потенційне збільшення видобутку ОПЕК+

США і росія рухаються в правильному напрямку, щоб покласти край війні в Україні, але деякі конкретні елементи угоди ще узгодили, сказав міністр закордонних справ росії сергій лавров в інтерв'ю CBS News.

Припинення війни росії в Україні та пом'якшення санкцій можуть дозволити більшій кількості російської нафти надходити на світові ринки, вказує видання. росія, член групи ОПЕК+, до якої входить Організація країн-експортерів нафти, є одним із найбільших у світі виробників нафти поряд із США та Саудівською Аравією

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